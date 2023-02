A Castiglione il primo incontro con i partner europei del progetto Erasmus “Digital Book For Me”

(Cittadino e Provincia) Suggerire libri adatti agli interessi, ai bisogni, al tipo di intelligenza, agli atteggiamenti nei confronti della lettura e ai livelli di lettura degli studenti.

Il miglioramento delle capacità di comprensione della lettura degli studenti e l’incentivazione a leggere sempre di più sono i principali obiettivi del progetto Europeo Erasmus+ DIBOFOME – Digital Book For Me, di cui l’associazione Laboratorio del cittadino APS di Castiglione del Lago è partner capofila.

Dal 31 gennaio al 5 febbraio la cittadina lacustre ha ospitato il primo convegno di progetto e ha accolto (con il patrocinio del Comune) trenta tra professori universitari, docenti, dirigenti scolastici, trainers, amministratori dei quattro paesi partecipanti: Spagna (Università di Valencia), Francia (Centro Sviluppo Sostenibile di Parigi), Portogallo (PREVOFORM ltd) e Turchia (Assessorato Cultura e Educazione Anatolia Centrale e Università di Konya).

Il progetto si rivolge ai più giovani, ma non solo, ed è stato pensato per creare un’applicazione che possa facilitare ed indirizzare i giovani e i docenti verso la lettura, verso le loro passioni e interessi.

Punto di partenza del progetto è la determinazione dei profili di lettura degli studenti e la rilevazione delle variabili che influenzano le loro abitudini. Successivamente i partner lavoreranno per trovare delle soluzioni che combinino l’uso della tecnologia mobile con la lettura e per stabilire l’agenda appropriata per il corretto utilizzo dei social media elettronici.

Durante la loro permanenza a Castiglione del Lago, i partner hanno anche fatto visita all’Istituto superiore Rosselli Rasetti, accolti dalla dirigente Eleonora Tesei e dalla vicesindaca Andrea Sacco. Un’occasione importante per presentare i vari indirizzi di e per mettersi in contatto con più di dieci scuole europee per futuri progetti di scambio di docenti e studenti.