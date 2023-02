Comitato Diritto alla Salute “7 Domande sulla sanità del Trasimeno”

Il 30 dicembre scorso, con il titolone A CITTÀ DELLA PIEVE TORNA L’OSPEDALE, un post del Comune di Città della Pieve annuncia la riconversione della Casa della Salute in Presidio di area disagiata (che non è il vecchio ospedale che torna ma un ospedale di area disagiata, come da definizione). Nel post si elencano i due servizi principali del Presidio secondo il dm 70/15, tanta gioia, felicità e celabbiamofatta hip hip urrà. Insomma, una fine d’anno che si presenta con tutti i crismi.

Ma ecco che, lesta, arriva la seconda chicca. Il 3 gennaio, sempre via social (non voglia mai un Comunicato Stampa) apprendiamo che dopo una splendida notizia ne è arrivata subito un’altra (Cit. Comune di Città della Pieve) e cioè che i lavori della struttura che ospiterà la Casa della Comunità ( ma non era la Casa della Salute?) sono terminati, e che questa sarà inaugurata il 5 gennaio alla presenza di tutta la squadra regionale: la Presidente (Donatella Tesei), l’Assessore (Luca Coletto), i Direttori sanitari (Direttore Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, Massimo D’Angelo; Direttore Generale USL Umbria 1, Massimo Braganti). Presenti anche il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Matteo Burico e il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini.