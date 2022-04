Associazione Il Forno “Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni “Racconti di Guerra”

TALK FOTOGRAFICO

Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni – “Racconti di Guerra”

Sabato 9 Aprile 2022

Ore 17:30

Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

Incontro con i fotografi Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni “Racconti di Guerra”

Il progetto fotografico

Cosa vuol dire raccontare un conflitto e quali sono i modi per farlo? Si può raccontare la guerra da prospettive parallele? Come la fotografia può veicolare un sincero interesse ad approfondire tematiche di estrema importanza?

A poco più di un mese dallo scoppio di una guerra che sta mietendo migliaia di vittime e milioni di profughi, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni ci racconteranno la loro esperienza di fotografi documentaristi che dal 2014 seguono le vicende legate al rapporto tra Ucraina e Russia.

Dopo aver fotografato la rivoluzione di Maidan e la guerra nel Donbas, negli ultimi mesi sono ritornati a Kyiv per raccontare come i civili si stavano preparando all’invasione russa e per documentare sogni, speranze e paure delle giovani generazioni ucraine. Si sono mossi poi a ovest per raccontare la crisi umanitaria tra Lviv e il confine polacco, dove hanno raccolto testimonianze simboliche e toccanti di numerosi profughi, per la maggior parte donne e bambini.

Biografia Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni:

Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni sono un duo di fotografi che si occupano di storie contemporanee. Il loro coinvolgimento personale e l’approccio senza filtri alla fotografia documentaria, con un’attenzione particolare alle vicende umane delle storie, hanno portato al riconoscimento internazionale del loro lavoro. Hanno ricevuto diversi premi come il Sony World Photography Award nella categoria “Discovery”, il Gomma Grant per il miglior lavoro documentario in bianco e nero, il PHmuseum of Humanity Award 2020 e molti altri. Sei dei loro progetti sono stati pubblicati in forma di libro negli ultimi cinque anni e sono stati esposti in festival e gallerie, tra cui la Biennale Für Aktuelle Fotografie (Mannheim) e Voies Off. Con il loro ultimo libro “Güle Güle”, pubblicato da André Frère Éditions, sono stati finalisti per il Prix du livre d’auteur d’Arles 2020 e il Prix Nadar.

Associazione Il Forno Onlus

Laboratorio di Cultura Fotografica

Riguardo a Gianni Fanfano