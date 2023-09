Scuole. Città della Pieve. Tutti i lavori di manutenzione nei plessi del capoluogo e delle frazioni

(Cittadino e Provincia) Ultimi ritocchi di manutenzione in questi giorni nei plessi scolastici di Città della Pieve in vista del nuovo anno scolastico.

L’Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Uffici competenti e la dirigenza scolastica, ha fatto sì che tutti gli edifici fossero oggetto di interventi di manutenzione, anche straordinari, in modo da non essere colti impreparati con l’inizio delle attività didattiche mercoledì 13 settembre.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’edificio del centro storico, si è provveduto all’ampliamento ed estensione della mensa con acquisto nuovi elettrodomestici (forno, cappa, frigorifero, lavastoviglie); alla tinteggiatura, eseguita dall’Istituto, di 9 aule della secondaria di primo grado, alla manutenzione servizi igienici, alla verifica infissi. A breve è previsto un nuovo taglio del verde esterno.

A Po’ Bandino effettuati lavori di verniciatura, manutenzione servizi igienici, verifica degli infissi, sistemazione dei dispositivi scolastici. Anche qui si provvederà presto ad un nuovo taglio del verde esterno.

A Ponticelli tinteggiatura, manutenzione bagni, verifica infissi, mentre a Moiano effettuata la ripresa di tonaci e tinteggiatura aule della primaria, tinteggiatura dell’infanzia a cura dei genitori, manutenzione servizi igienici, verifica infissi. Anche in questi ultimi due casi sono in programma interventi di manutenzione del verde.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito sin dal primo giorno di scuola per tutti i plessi.

La mensa sarà anch’essa attiva sin dal 18 settembre 2023 per l’intera infanzia, mentre il plesso del Centro Storico, la primaria di Po’ Bandino e la primaria di Moiano vedranno l’attivazione del servizio a partire dal 2 ottobre, per permettere la conclusione dei lavori di ampliamento e ammodernamento della cucina. Interventi divenuti necessari, spiega l’Amministrazione comunale, vista l’introduzione della settima corta per tutta la primaria.

Sempre ala primaria scattano nuovi orari di ingresso e uscita, con l’introduzione della settimana corta.