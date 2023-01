Sarteano. Ultimo fine settimana con “Sarteano Paese dei Presepi”

Nel ricco cartellone degli eventi di “Sarteano Paese dei Presepi”, un mese di iniziative (dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) questo fine settimana sono in programma la Tombola della Befana, i canti del Gruppo Vocale Consonanti, la pesca di beneficienza e il concerto degli “Ottoni per caso”, oltre alla possibilità, fino all’8 dicembre, di visitare il percorso diffuso “L’Arte della Natività” e i presepi delle cinque Contrade della Giostra del Saracino.

Questo il programma nel dettaglio: venerdì 6 gennaio, alle ore 16.00, Tombola della Befana in Piazza XXIV Giugno a cura della Giostra del Saracino e, alle ore 18.30, “La Befana vien… cantando!” canti del Gruppo Vocale Consonanti al Teatro comunale degli Arrischianti. Sabato 7 gennaio, alle ore 19.00, presso la Chiesa San Francesco in Piazza Bargagli, concerto degli “Ottoni per caso”. Infine, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, in Corso Garibaldi 16, “Pesca di beneficienza per grandi e piccini” a cura di SarteanoViva.

Tradizione delle Contrade della Giostra del Saracino di Sarteano è inaugurare il nuovo anno con la “Tombola della Befana”, che torna in Piazza XXIV Giugno, il 6 gennaio, dalle ore 16, prima con la vendita delle cartelle della tombola al costo di 1 euro cadauna e poi con l’estrazione dei numeri fortunati che, come veniva fatto in passato, saranno estratti da uno dei balconi che si affacciano sulla piazza. In caso di maltempo la tombola si terrà all’interno del Teatro comunale degli Arrischianti. In palio ci sono 350 euro per la tombola, 200 euro per la cinquina, e 100 euro per la quaterna. Questo primo evento coincide anche con il periodo in cui le contrade ed i loro capitani sono impegnati nel rinnovo dei vertici della Giostra, già al lavoro sull’evento più importante dell’anno: la “Giostra del Saracino” del 15 agosto.

A Sarteano, “Paese dei Presepi”, fino all’8 gennaio sarà possibile visitare il percorso diffuso nel borgo “L’Arte nella Natività”, dove si possono ammirare sia una serie di magnifiche sculture raffiguranti la natività, opere realizzate da artisti italiani ed internazionali, e ambientazioni dei presepi che ogni anno, sempre diversi, vengono allestiti anche dalle cinque Contrade del Saracino e che sono dislocati nei locali e sale d’arte sempre del centro storico. L’itinerario della mostra è fruibile venerdì 6 gennaio, sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, con partenza dalla Sala Mostre comunale di Piazza Bargagli; i presepi delle contrade, invece, venerdì 6 gennaio dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.



Tutte le info sul calendario “Sarteano Paese dei Presepi” e sugli orari d’apertura dei musei sarteanesi sono reperibili su Sarteanoliving.com – telefono: 0578269204.