Premio Fonteverde 2023 agli archeologi di San Casciano

Il Premio Fonteverde 2023 è assegnato alla squadra di archeologi che ha portato alla luce i reperti del Bagno Grande di San Casciano. La scoperta sensazionale, annunciata dai mezzi d’informazione di tutto il mondo, ha restituito gli ormai celebri bronzi risalenti al II e al I secolo a.C.

Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, sarà conferito sabato 15 luglio alle 18.30 al prof. Jacopo Tabolli, direttore scientifico del progetto, a Emanuele Mariotti, direttore degli scavi, Ada Salvi, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Siena, Grosseto e Arezzo, in rappresentanza di tutto il team internazionale che ha partecipato al progetto. L’appuntamento s’inserisce nel ciclo di incontri La Terrazza che, per tutta l’estate, accoglie nel borgo termale personalità autorevoli della cultura, della società, delle istituzioni. Proprio sulla panchina di San Casciano dei Bagni erano stati ospitati negli anni scorsi i confronti con coloro che avrebbero poi propiziato la campagna di scavo presso il sito archeologico, come nel caso di Massimo Osanna (attuale direttore generale Musei presso il Ministero della Cultura) e Tomaso Montanari (rettore dell’Università per Stranieri di Siena).

Sarà la giornalista Ansa Silvia Lambertucci, autrice dei servizi che hanno diffuso in tutto il mondo la notizia dello storico ritrovamento, a conversare con i protagonisti della scoperta archeologica già annoverata tra le più significative per i nuovi studi sull’epoca antica, tanto da essere esposti al Palazzo del Quirinale nella mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”, aperta fino al 29 ottobre prossimo.

Il Premio Fonteverde 2023 consiste quest’anno in quattro opere uniche ed emblematiche del territorio, realizzate in forma di artigianato artistico da una ceramista: tre cipressi distintivi di Fonteverde con un’onda stilizzata alla base, simbolo dell’acqua termale. Il General Manager di Fonteverde, Piero Magrino dichiara la soddisfazione di assegnare il Premio Fonteverde 2023 alle professioniste e ai professionisti che hanno permesso di riscoprire un tal tesoro culturale: “Siamo felici di valorizzare l’impegno e il talento nel campo dell’archeologia. Questo premio rappresenta un incoraggiamento per continuare nella scoperta dei nostri tesori sommersi e a perseguire nella tutela del patrimonio culturale italiano”.

La sindaca Agnese Carletti esprime le sue congratulazioni per i premiati: “Oltre che un premio, questo è per noi un abbraccio di gratitudine e condivisione per tutte e tutti coloro che hanno lavorato con una passione trascinante allo scavo, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni pubbliche locali, nazionali e accademiche sappia raggiungere l’eccellenza, con tempestività ed efficacia. Devo ringraziare Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat che dimostra con questa scelta la sua vicinanza al nostro territorio”.

