Turismo. Gennaio-Settembre. Umbria in crescita. Pieve stazionaria. Trasimeno in calo.

Sono stati pubblicati dalla Regione Umbria i dati realtivi ai flussi turistici dei primi nove mesi dell’anno, gennaio-settembre. Ed anche quelli a livello comprensoriale ( la cosiddetta estate lunga) dei mesi giugno settembre. Dati che riportiamo nell’articolo.

Avremo modo di tonare su questi dati in particolare avendo richiesto la scomposizione sulla base dei singoli mesi.

Per ora ci fermiamo ai grandi dati riassuntivi. Prendendo come riferimento l’analogo periodo del 2022 l’Umbria cresce sia come arrivi che come presenze.Arrivi 2.082.096 (+14,5%. Presenze 5.551.926 (+9,6%).

Città della Pieve cresce per quanto riguarda gli arrivi, ma cala nelle presenze. 12.579 arrivi ( +2,9%). 46.825 presenze (-1,9%).

C’è anche poi un dato riassuntivo del cosiddetto Trasimeno, in cui siamo inclusi dalla Regione, che registra nella cosiddetta “estate lunga”, cioè da giugno a settembre un netto arretramento sia come arrivi che come presenze. Arrivi -2,9%. Presenze – 9,3%.