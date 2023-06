Nuovo Info Point Turistico a Chiusi Scalo

Sarà inaugurato venerdì 16 giugno alle ore 18.30, in via Leonardo da Vinci 56, il nuovo sportello di informazione turistica del Comune di Chiusi. Il progetto nato dalla sinergia dell’Amministrazione Comunale con l’Associazione Chiusinvetrina e con la ProLoco servirà ad avviare un progetto di sviluppo di servizi per dare risposte a cittadini e turisti per tutto ciò che riguarda l’informazione e l’accoglienza turistica nella nostra cittadina.

“Come Amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Gianluca Sonnini e la Vicesindaca Valentina Frullini – avevamo la volontà di istituire un punto informativo nella zona della stazione ferroviaria per dare un servizio turistico sul posto sia a coloro che arrivano a Chiusi in treno, sia ai cittadini che possono così usufruire di un ulteriore punto di accesso ai servizi forniti dalla ProLoco. Questa apertura è stata resa possibile grazie all’Associazione Chiusinvetrina che ha fornito gratuitamente il locale ed alla ProLoco che si è resa disponibile a gestire un altro punto di accoglienza. Al momento l’ufficio sarà aperto in via sperimentale per due giorni a settimana, ma l’obiettivo è quello di renderlo sempre fruibile, specialmente nei periodi con maggiori attività e manifestazioni. Questo progetto va ad affiancarsi insieme ad una serie di iniziative create per valorizzare l’area della stazione come l’installazione di totem multimediali, alla volontà di sviluppo e di rafforzamento che la nostra amministrazione sta cercando di attuare in merito alla centralità di Chiusi come accesso ad un’area vasta che vede nella nostra cittadina la principale via di accesso ai servizi”.

“Crediamo che l’istituzione di un punto informativo a Chiusi Scalo sia di fondamentale importanza per dare un servizio ancora più efficace ai turisti che arrivano nella nostra cittadina con il treno – dichiara il presidente dell’associazione Chiusinvetrina Leonardo Peruzzi – arricchendo allo stesso tempo l’offerta del nostro centro commerciale naturale. Per questo abbiamo messo a disposizione gratuitamente un nostro locale nell’area di maggior passaggio nelle vicinanze della stazione ferroviaria”.

“Come associazione ProLoco – afferma il presidente Cristian Del Buono – siamo sempre pronti a collaborare quando si tratta di rafforzare l’offerta turistica di Chiusi ed i servizi che i cittadini possono trovare nelle nostri sedi, per questo accogliamo con piacere la nascita di questo nuovo info point”.

Fabio Nofroni