Castiglione. Partiti i lavori per l’ampliamento dell’Istituto superiore Rosselli

(Cittadino e Provincia) E’ più che raddoppiata in pochi anni la popolazione scolastica dell’Itc -Ipsia “Fratelli Rosselli” di Castiglione del Lago.

Un fenomeno che ha spinto la Provincia di Perugia, come rende noto la consigliera provinciale delegata Erika Borghesi, a progettare un’opera di ampliamento del plesso, del valore di un milione e 650.000 euro.

Sono iniziati nei giorni scorsi nel capoluogo lacustre i lavori per la realizzazione di un nuovo corpo adiacente all’attuale edificio scolastico. L’ampliamento si svilupperà su tre piani e risulterà perfettamente integrato nel contesto.

L’area interessata è collocata nella zona ovest di Castiglione del Lago, in via F.lliRosselli, dove sono presenti varie attività commerciali di grande distribuzione, edifici residenziali ed un parco pubblico.

La nuova struttura, che sarà completata entro novembre 2024, sarà in grado di contenere sei aule, servizi igienici e scala esterna di emergenza.

L’ampliamento si distinguerà dall’edificio esistente per la diversa tecnologia costruttiva. In particolare il volume esistente risulta costruito tramite tecnologia prefabbricata, mentre la struttura portante dell’ampliamento sarà in cemento armato. Verrà realizzato un apposito giunto sismico affinché la nuova struttura sia a distanza di sicurezza rispetto all’esistente; verranno mantenute le stesse quote dei piani esistenti. In particolare, tramite la realizzazione di un passaggio, al termine del corridoio lato sud di ogni livello, sarà possibile accedere agli spazi del nuovo ampliamento. I collegamenti verticali saranno quelli esistenti, a cui si aggiungerà la realizzazione di una nuova scala esterna a servizio delle aule dell’ampliamento.

Le tamponature esterne saranno realizzate con blocchi termici in laterizio porizzato, rivestite mediante l’ausilio del “sistema a parete ventilata”, sia per il pregevole aspetto estetico che differenzia l’architettura dell’ampliamento dal volume esistente, sia per il contenimento dei consumi energetici e al benessere.

A supporto dell’efficacia della parete ventilata, si prevede l’installazione di pannelli frangisole (brise – soleil) che svolgono la funzione di schermare la facciata dell’edificio prima del serramento, creando anche essi una circolazione di aria naturale che consente di rinfrescare la facciata in modo naturale.

Il progetto, informa ancora Borghesi, è stato inserito nell’elenco dei piani e degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ed è finanziato con fondi dell’unione Europea (NextGeneration).

“Il progetto – spiega la consigliera Borghesi – è frutto di un complesso percorso avviato dalla Provincia di Perugia nel 2019 per far fronte alle mutate esigenze delle istituzioni scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado, come nel caso appunto del Rosselli di Castiglione del Lago che in pochi anni ha visto più che raddoppiare i propri alunni”.