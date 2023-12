Natale. A Città della Pieve un programma totalmente gratuito. Si parte con la cerimonia in Piazza Plebiscito

(Cittadino e Provincia) “Al centro del Natale di Città della Pieve le persone, la riscoperta delle tradizioni e dei rapporti umani. Abbiamo deciso di investire le risorse della città per offrire per tutto il periodo eventi pubblici gratuiti, aperti a tutti”.

Così l’Amministrazione comunale pievese spiega i motivi che hanno ispirato il cartellone di eventi natalizi che sarà inaugurato ufficialmente domani, venerdì 8 dicembre in Piazza Plebiscito con l’accensione dell’Albero.

“Negli ultimi anni il Natale ha perso il suo vero spirito – riflette in una nota l’Amministrazione comunale -: le nostre vite sono state stravolte e rinchiuse in gabbie dorate all’interno delle quali perseguire quasi ossessivamente le chimere di un consumismo senza freni. Non è cambiato il Natale, ma la società e dunque noi stessi, il nostro modo di viverlo e concepirlo. Quest’anno più che mai, nel nostro piccolo – spiega dunque il Comune – abbiamo pensato che il Natale potesse tornare ad essere un’occasione per riflettere collettivamente sull’importanza della pace, dell’unione e dello spirito di fratellanza. Oltre le morti e le guerre, che stanno segnando un periodo veramente buio della nostra storia, fronteggiamo le difficoltà con cui tanti nostri concittadini si trovano quotidianamente a fare i conti. Abbiamo deciso dunque di investire le risorse della città per offrire per tutto il periodo eventi pubblici gratuiti, aperti a tutti, concentrati in un ricco programma tanto più importante poiché frutto della collaborazione con le associazioni del territorio e i terzieri. Al centro del Natale di Città della Pieve ci sono dunque le persone, la riscoperta delle tradizioni e dei rapporti umani, del rispetto dell’altro, della valorizzazione della famiglia, quale fulcro elevato dell’amore, tutto racchiuso nello sguardo e nell’abbraccio sacrale che unisce la Madonna al Bambino, proiettati sulla parete del Duomo”.

Ricordiamo che la cerimonia di venerdì pomeriggio avrà inizio alle 17,30 e sarà animata dagli acrobati della Compagnia Alchimia e dalle voci della Polifonica Pievese. Ad attendere i visitatori anche il Mercatino di Natale, la Festa Internazionale del Dolce, il Ludobus al Pozzo con tanti giochi per grandi e piccoli, l’Accensione del Calendario dell’Avvento Luminoso e il Ristoro dell’Elfo del Terziere Casalino.

Il programma è consultabile al seguente link: https://www.cittadellapieve.org/…/depliant-pieve-2023…