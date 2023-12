Chianciano verso le amministrative

(Di Nunzio Dell’Annunziata). A Chianciano si comincia ad accendere la discussione sulle prossime amministrative del giugno 2024. Finiti i due mandati di Punto A capo si aprono le “danze” per individuare le liste e i candidati che si presenteranno in pista. Intanto ci sono già pronti tre schieramenti: una lista civica appoggiata dal PD con a capo Grazia Torelli, che al momento sembrerebbe la formazione con maggiori possibilità di successo. Un secondo schieramento vede Nicola Bettollini a capo di una lista dal nome un po’ anacronistico (?): Assemblea Costituente Comunista. E poi una terza lista che propone l’imprenditore Roberto Esposito sostenuto da Brugnaro, sindaco di Venezia, presidente del partito Coraggio Italia.

Se mai si potessero analizzare le cose da un punto di vista politico…del secolo scorso, ci sarebbero in lizza, per così dire, per ora, una formazione di sinistra moderata, una formazione di sinistra, e una di centro destra. A queste tre formazioni bisogna tener presente che si potrebbero aggiungerne altre. La lista civica Punto a Capo sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia al momento sembra in stand by ma in una intervista il sindaco Marchetti ha praticamente annunciato che a breve una nuova lista civica, se non due, formate dai soggetti politici che costituivano Punto e a capo, saranno presentate con relativi candidati alla carica di sindaco.

Questa/e lista sarà una riprova del lavoro svolto dall’amministrazione uscente, nel senso che se venissero votati significherebbe che i cittadini (benché alcuni abbiano denominato due mandati di Punto a capo, con una punta di cattiveria: ventennio) si sono sentiti soddisfatti dell’amministrazione o quanto meno pronti a ridare fiducia alle stesse persone.

Certamente una componente importante, quello che forse farà la differenza e orienterà il popolo dei votanti saranno i programmi che i vari schieramenti presenteranno. Ora non resta che aspettare i nuovi/vecchi schieramenti che si aggiungeranno ai tre già noti, con relativi programmi e candidati per seguire i confronti politico-programmatici.

In questo breve articolo, ho riportato un po’ quello che si percepisce da quel residuo di interesse che i cittadini dedicano alla politica che, si sa è materia sempre più in ribasso nella considerazione dell’uomo comune.. Ma alla fine l’elettore, da solo con la scheda davanti, pur esprimerà una preferenza e sarà interessante vedere in quale direzione.

Nunzio Dell’Annunziata