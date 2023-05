Giochi Europei della Gioventù a Citta’ della Pieve. De Fabrizio “Giorni davvero belli”

Sono stati giorni davvero belli, nonostante le condizioni metereologiche non proprio favorevoli, dal18 al 21 maggio nella nostra città in occasione dei tradizionali Giochi Europei della Gioventù. Questa manifestazione, ormai consolidata da tempo e che vede coinvolte le tre città gemelle, si sarebbe dovuta tenere nel nostro comune nel 2020 ma, a causa della pandemia abbiamo dovuto rimandarla. Abbiamo quindi organizzato, anche con il supporto della Amministrazione comunale, le diverse giornate nelle quali tre squadre miste di ragazzi delle tre città si sono affrontate con spirito di amicizia e di divertimento, con la natura ed il nostro meraviglioso paesaggio a fare da sfondo. Per quanto riguarda l’alloggio, le delegazioni e i relativi accompagnatori sono stati alloggiati presso l’Ostello S. Donato a Moiano, splendido luogo particolarmente adatto ai ragazzi. Durante le diverse giornate sono stati organizzati giochi che hanno avuto il cavallo come tema dominante in collaborazione con il Centro Ippico il Cavacchione. Poi a Città della Pieve dove, dopo un trekking urbano guidato dal personale del locale Ufficio Turistico è stato organizzata una gara di Orienteering, con il supporto delle professoresse Ferrando e Mancini del Liceo e dei suoi alunni, tra le vie ed i vicoli dalla città che ha avuto come tema guida il Perugino ed i luoghi caratteristici di Città della Pieve nell’anno celebrativo del “divin pittore”.

I temi dell’ambiente e della sostenibilità sono stati messi in risalto anche nelle dotazioni dato che ad ogni partecipante, accanto alla maglietta è stata data una borraccia con il logo del gemellaggio per un corretto utilizzo dell’acqua pubblica evitando l’uso eccessivo della plastica.

Insomma sono state giornate all’insegna della sana competizione, del divertimento ma soprattutto dell’integrazione, temi questi che stanno alla base del gemellaggio per la costruzione di una mondo migliore.

Enzo de Fabrizio – Presidente Comitato Amici del Gemellaggio