Elezioni. Colpo di scena. Consiglieri di maggioranza verso “Coraggio Chianciano” di Roberto Esposito

Un po’ a sorpresa, ma nemmeno tanto Forza Italia e Lega si staccano dalla lista Puntoacapo e sostengono il candidato di Coraggio Chianciano Roberto Esposito il quale in una intervista su NTI, ha sottolineato come la lista civica Puntoacapo guidata dal sindaco Marchetti, fosse rimasta troppo arroccata su vecchie posizioni ormai da dieci anni. Esposito ha anche rimarcata quanto sia infondata l’accusa di essersi spostato a destra fino a posizioni fasciste ricordando di essere figlio di un combattente della resistenza. Lui si dichiara politico moderato, di centro ma pronto ad accogliere nuovi stimoli politici da destra o da sinistra, purché validi e realizzabili. Ha inoltre annunciato che, qualora dovesse essere eletto, non toccherebbe un soldo dallo stipendio di sindaco devolvendo tutto al terzo settore, per promuovere le attività sociali e dare prova simbolica di non avere interessi personali nella sua scelta di candi darsi, ma di avere a cuore solo la rinascita di Chianciano. Sempre nell’intervista alla televisione ha fatto notare come a fronte di continui aumenti della tassa sui rifiuti urbani TARI, corrisponda un servizio peggiore e i cittadini chiancianesi pagano più di quanto paghino quelli dei paesi limitrofi come Montepulciano o Chiusi.

E ancora il candidato di Coraggio Chianciano ritiene che alcune spese per sostenere e promuovere Chianciano siano da rivedere, come i sessantamila euro annui alla Strade Del Vino Nobile, che secondo lui, non produrrebbero significativi risultati. E forse tale risorsa potrebbe essere impiegata per una maggiore informazione sui benefici dell’acqua di Chianciano organizzando degli “educational” finalizzati a questo scopo coinvolgendo la categoria dei medici. Sulla composizione della lista che lo sosterrà, Esposito ha annunciato dei nomi di assoluto rilievo come Enrico Del Colle, rettore dell’università di Teramo, poi un ex deputato Fabio Berardini e anche l’uomo di fiducia del musicista Sting per un’internazionalizzazione di Chianciano.

Nunzio Dell’Annunziata