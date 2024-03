Ficulle. Presentata la Comunità Energetica Alto Orvietano.

( comunicato stampa) Sabato 24 marzo, presso la Cripta Monaco Graziano, è stata presentata alla cittadinanza di Ficulle la comunità energetica Alto Orvietano. L’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione comunale è il primo passo per valutare l’opportunità per il Comune di Ficulle di entrare a far parte della compagine societaria della Comunità energetica, anche considerando che alcune importanti aziende ficullesi hanno già aderito all’iniziativa che è stata all’attenzione del Sindaco di Ficulle Gian Luigi Maravalle sin dalla sua costituzione avvenuta nel 2022.

All’iniziativa hanno partecipato il Presidente della Comunità Energetica Alto Orvietano che ha illustrato le opportunità per i soci produttori di energia rinnovabile e per gli utenti anche in considerazione di quanto previsto dal decreto CER pubblicato il 23 gennaio 2024. Temi che sono stati approfonditi anche dall’ing Adriano Rossi Presidente della Cooperativa Monte Peglia nel corso del suo intervento, mentre il dr. Alvaro Tarparelli ha illustrato l’enorme valenza della Comunità Energetica Alto Orvietano dal momento che alla cabina primaria di Fabro sono collegati i comuni di Ficulle, Parrano, Monteleone, San Casciano e gran parte del Comune di Monte Gabbione.

Oltre a realizzare buone pratiche per la sostenibilità ambientale – alla quale l’Amministrazione di Ficulle ha rivolto in questi anni grande attenzione avendo ad esempio realizzato l’efficientamento energetico ed installato pannelli fotovoltaici in tutti gli edifici scolasti e le palestre comunali quale dimostrazione di una concreta attenzione alla produzione di energia rinnovabile – afferma il Sindaco Maravalle, la comunità energetica è di grande interesse perché offre l’opportunità di fruire di significativi finanziamenti a fondo perduto per i cittadini e le imprese che intendono produrre, avere un risparmio sulla bolletta energetica in virtù dell’auto produzione, così come risparmi per gli utenti-consumatori che si avvarranno del nuovo sistema di produzione di energia in fase di realizzazione. Il Comune di Ficulle, prosegue il Sindaco, oltre a prevedere l’istallazione di ulteriori nuovi pannelli fotovoltaici sopra il Teatro San Lorenzo, partecipa anche alla Green Community Umbria Etrusca che nel 2022 ha visto sottoscrivere un patto per lo sviluppo sostenibile e partecipato tra i comuni di Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Parrano e San Venanzo.