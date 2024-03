Gli Enti umbri che curano gli anziani hanno una voce.: Uneba. Cappannini primo presidente.

(comunicato stampa) Nasce Uneba Umbria: il non profit della non autosufficienza ha una nuova voce

Vincenzo Cappannini primo presidente della federazione umbra di Uneba, 1000 enti in tutta Italia. Primo obbiettivo il dialogo con la Regione sulle scelte politiche che riguardano anziani, disabili, minori, famiglie….

Gli enti che si dedicano agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità, ai minori e a ogni fragilità in Umbria ora hanno una nuova voce.

E’ nata infatti Uneba Umbria, federazione regionale ed espressione di Uneba, che dal 1950 è voce degli enti del settore sociosanitario, socioassistenziale ed educativo, in gran parte non profit di radici cristiane.

L’assemblea costitutiva si è svolta martedì 20 marzo a Perugia, presso la Fondazione Sodalizio San Martino.

Primo presidente di Uneba Umbria è Vincenzo Cappannini della Fondazione Creusa Brizi Bittoni, vicepresidente Mario Giordano del Sodalizio San Martino. Consiglieri di Uneba Umbria sono Cristina Abbatini della Fondazione Istituto Donini, Fabio Laurenti della Fondazione Opera Pia Bartolomei Castori.

Uneba Umbria si pone come interlocutore verso la Regione e le aziende sanitarie a nome degli enti associati, quale controparte per le scelte politiche riguardanti l’assistenza ai più fragili. E li rappresenta nel dialogo con i sindacati: dal 1983, infatti, Uneba firma e rinnova con i sindacati il contratto collettivo nazionale di lavoro Uneba, che in tutta Italia si applica a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Uneba (www.uneba.org), con oltre 1000 associati in tutta Italia è la più rappresentativa organizzazione di categoria del settore. E’ componente del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che incalza il Governo Meloni sulla attuazione di una vera riforma dell’assistenza agli anziani; del Forum nazionale Terzo Settore, con la Riforma del Terzo Settore ancora incompiuta; di Retinopera, rete di organizzazioni del laicato cattolico.

Presidente di Uneba nazionale è Franco Massi. A guidare la nascita di Uneba Umbria come commissario è stato il presidente di Uneba Marche Giovanni Di Bari.