Elezioni. Castiglione. Il PD chiede un confronto pubblico fra i candidati

(comunicato stampa GOEC) «Ma non è arrivata l’ora del confronto tra i candidati?». Questa la domanda che pone all’opinione pubblica il gruppo dirigente del Partito Democratico di Castiglione del Lago, riferendosi al (per ora) mancato confronto pubblico fra i tre candidati alla carica di sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico (centrosinistra), Filippo Vecchi (centrodestra) e il rappresentante civico Paolo Brancaleoni.

«Dalla data di presentazione delle liste – spiegano dal PD castiglionese – abbiamo potuto constatare una copiosa produzione social di post e interventi, corredati da supporti fotografici e video (una ventina all’incirca dalla data di presentazione delle liste) dei candidati Sindaco e dei candidati Consiglieri nostri avversari. Abbiamo notato che, più che presentare il proprio programma, hanno preferito dedicarsi alle critiche dell’amministrazione uscente, con argomentazioni spesso sgangherate e con un cospicuo corredo di falsità».

«Oltre ad “apprezzare” la loro capacità di distorsione demagogica dell’azione dell’attuale Amministrazione – prosegue il PD – che ci consente, tra l’altro, facili e puntuali smentite, dandoci anche la possibilità di far conoscere meglio ai nostri concittadini quello che abbiamo fatto e il nostro programma, facciamo una semplice riflessione: perché, se i candidati avversari sono così proattivi nella critica social dell’Amministrazione Burico, sono invece così restii a partecipare a un confronto pubblico, come sta avvenendo in questi giorni in tutti i più grandi Comuni umbri al voto? La nostra risposta è semplicissima: hanno paura dei fatti e dei numeri e non vogliono affrontare il contraddittorio».

Il PD conclude con un appello pubblico: «Gentili candidati sindaco e candidati consiglieri, noi rinnoviamo il nostro invito: un confronto pubblico aperto, moderato da un giornalista indipendente, dove potrete rispondere nel merito delle questioni e porre tutte le domande sugli argomenti su cui tanto vi siete esposti nella “piazza social” e, perché no, parlere meglio anche del vostro programma che, vi ricordiamo, dovrebbe essere ciò che più conta in campagna elettorale. Matteo Burico e tutti noi siamo pronti… e voi?».

GOEC Gabriele Olivo Editoria e Comunicazione,