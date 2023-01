Sanità Trasimeno. Ma il 2022 è finito con un botto o con un flop?

Gli ultimi giorni e le ultime ore del 2022 si sono chiusi con una corsa alle dichiarazioni ed alla prese di posizione sui provvedimenti annunciati dalla Regione Umbria sulla sanità in generale e sugli ospedali in particolare. Ed ancora più in particolare sugli ospedali o quelli che c’erano o quelli che vengono chiamati tali nella nostra zona.

Come giornale abbiamo pubblicato tutto quello che ci è pervenuto. Le argomentazioni della Giunta in un comunicato stampa riassuntivo, le dichiarazioni dei due partiti principali della maggioranza. Le prese di posizione dei sindaci di Città della Pieve, Castiglione del Lago, e Montegabbione. Mancherebbe per la verità il punto di vista del Pd, che è ancora il maggiore partito di opposizione. Questo per completezza di informazione, perché in quanto a responsabilità è quello che ha le maggiori, in negativo, circa la situazione dei servizi sanitari nella nostra zona.

Le reazioni vanno dalla massima soddisfazione di Fratelli d’Italia e di Lega, insieme al sindaco di Città della Pieve e di Montegabbione, ad una certa prudenza del sindaco di Castiglione del Lago, fino al comunicato della Regione che precisa anche i percorsi che restano da fare. Cioè l’avallo del Ministero della salute, l’adozione definitiva del Piano, la concreta definizione di quale sperimentazione realizzare a Castiglione del Lago ed a Città della Pieve con il cosiddetto “Presidio di Area Svantaggiata”

E’ significativo che di un futuro Ospedale Unico, ne parli solo il sindaco di Città della Pieve. E questo non è un buon segno. Perchè poi alla fine di tutti i discorsi se si farà qualcosa di nuovo, tempi a parte, si tratterà di vedere se questo nuovo corrisponderà alle esigenze dei nostri cittadini, se frenerà il giro dell’Umbria e della Toscana, che sono costretti a fare da qualche anno a questa parte.

Intanto per continuare a dare un contributo a questo problema fondamentale del nostro territorio, nei prossimi giorni pubblicheremo nella rubrica “Documenti”tutto quanto è in nostro possesso cirva gli atti della Regione. Forse da una attenta e comune lettura potremo anche capire qualcosa di più sul futuro che ci attende. (g.f)