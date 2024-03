Efficientamento energetico. Quasi mezzo milione di euro a Città della Pieve dal 2020 ad oggi

(Cittadino e Provincia) “Mezzo milione di euro a Città della Pieve, dal 2020 ad oggi, per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e abbattimento dei consumi del 57%”.

A fare il punto è il sindaco Fausto Risini che in una nota sottolinea come l’Amministrazione comunale pievese abbia ottenuto, nelle ultime cinque annualità, 420mila euro, a valere sul PNRR, per l’installazione di punti luce a matrice led ad alta efficienza raggiungendo per i cittadini pievesi l’abbattimento dei consumi energetici del 57% per kWh (kilowattora).

“Gli interventi di efficientamento energetico – aggiunge il primo cittadino -, che hanno interessato tutte le frazioni ed il centro storico, assicurano una migliore vivibilità delle aree interessate, sia in tema di percorribilità stradale che per la sicurezza dei cittadini e l’implementazione della pubblica illuminazione in alcune zone meno coperte. Risparmio, efficienza e sostenibilità sono gli obiettivi di un’altra importante operazione di ammodernamento attesa da anni e ora finalmente in corso di realizzazione”.

Queste nel dettaglio le risorse ottenute per Città della Pieve: anno 2020 ottenuti € 70.000,00, anno 2021 ottenuti € 140.000, anno 2022 ottenuti € 70.000,00, anno 2023 ottenuti € 70.000,00, anno 2024 ottenuti € 70.000,00.