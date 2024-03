Regione, Castiglione e Panicale. Presentato il programma del Festival sul dialogo intergenerazionale

(comunicato stampa) A quasi un mese dal suo inizio è stato presentato oggi in Regione Umbria il programma del festival “GEN2GEN: generazioni in dialogo”, il festival sul dialogo intergenerazionale dell’impresa sociale Generazione T in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Alla conferenza stampa, tenutasi presso Palazzo Donini a Perugia, sono intervenuti: Adriano Bertone, Presidente di Generazione T, Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale e Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria.

Un importante appuntamento quello di oggi, dove Adriano Bertone ha tenuto a ringraziare le innumerevoli realtà che hanno supportato la creazione del festival tra cui le istituzioni che hanno dato il loro patrocinio: la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, i Comuni di Castiglione del Lago e Panicale e il Consiglio Nazionale dei Giovani.

“L’obiettivo della nostra impresa è sempre stato quello di creare nuovi canali di confronto, dove il dialogo intergenerazionale potesse svilupparsi senza barriere- dichiara Adriano Bertone- La chiave per delle politiche giovanili di successo per noi risiede nella valorizzazione del dialogo intergenerazionale, ed è proprio per valorizzarlo al massimo che nasce l’idea del nostro festival, di GEN2GEN: generazioni in dialogo. Il nostro festival vuole infatti essere un’occasione unica durante la quale scopriremo e analizzeremo ciò che è stato fatto in ambito di politiche giovanili a livello locale, regionale e nazionale, connetteremo generazioni diverse affinché si possano confrontare e conoscersi attraverso talk divulgativi ed esibizioni live ed infine costruiremo insieme il futuro delle politiche giovanili partendo dal nostro territorio, l’Umbria.“GEN2GEN: generazioni in dialogo” sarà quindi un festival scritto nel presente per costruire il futuro.”

“Sono molto contenta di essere qui con voi, questo festival è di grandissima importanza e ciò è sottolineato dalla convergenza di vari enti e associazioni che superano anche i confini territoriali. Quest’ultimo punto è fondamentale: una visione che va oltre i confini comunali e regionali, una visione, quella dell’Italia Centrale, in cui credere e da supportare, – dichiara la Presidente Donatella Tesei– Dare ai nostri ragazzi le possibilità lavorative e di sviluppo che si meritano è uno degli obiettivi per cui mi batto dal momento in cui sono stata eletta. Il festival “GEN2GEN: generazioni in dialogo” rappresenterà il culmine di una settimana pensata proprio per i giovani, “La settimana umbra dei giovani”, necessaria per stare accanto, come istituzioni, a coloro che porteranno avanti il futuro della nostra regione e dell’Italia.- prosegue la Presidente– Essere presente al festival sarà per me un grande piacere, dare voce a un altro progetto “Orgoglio Umbro”, significherà sancire ancora una volta, in uno spazio fertile, che nella nostra regione c’è la possibilità di seguire i proprio ideali e i propri sogni, il futuro può partire da qui, dall’Umbria”

“Parto ringraziando Generazione T, con cui la collaborazione è iniziata anni fa durante la pandemia. – dichiara Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale– Ad oggi continuiamo il nostro percorso con loro perseguendo un obiettivo comune: quello di trovare uno spazio, non solo fisico ma soprattutto politico, per riaffermare il diritto delle nuove generazioni di decidere in maniera attiva alle politiche di sviluppo dei territori, non solo quelle giovanili. Il lavoro di Generazione T che si è aggiudicata bandi e risorse dell’Unione dei Comuni del Trasimeno ha dato vita a vari progetti e servizi significativi per il nostro territorio come l’Osservatorio delle Politiche Giovanili, le Task Force e la formazione digitale tramite la nuova gestione degli spazi DigiPass Trasimeno; il festival sarà quindi un momento per dare luce a tutte queste attività svolte-continua il Sindaco Cherubini– Concludo dicendo che le nostre amministrazioni hanno dimostrato e dimostreranno sempre la volontà e il dovere di compiere scelte strategiche condivise. L’unico modo per farlo è quello di cedere sovranità di azione alle nuove generazioni attraverso una presenza diretta e una compartecipazione dei ragazzi, futuro del nostro territorio”

“I giovani ci sono e vogliono autodeterminarsi, e soprattutto credo fortemente nel fatto che abbiano più forza delle passate generazioni nel costruire un futuro migliore per le politiche- dichiara Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago e Presidente dell’Unione dei Comuni del

Trasimeno– Noi amministrazioni abbiamo dato loro la possibilità di avvicinarsi all’amministrazione, ma è merito dei ragazzi stessi, di Generazione T, se siamo riusciti a migliorare le politiche giovanili nel nostro territorio e anche oltre. Per noi amministrazioni è un obbligo ascoltare le nuove generazioni e la vera notizia di questa conferenza stampa sono loro: i ragazzi. Non mi resta quindi che invitarvi al festival, nella speranza che questa sia un’occasione per tutti di capire l’importanza di questo dialogo intergenerazionale, fondamentale nella costruzione delle nostre politiche”

Il programma del festival è il risultato del lavoro svolto in questi anni dai ragazzi dell’impresa: un connubio di personalità rilevanti proveniente dagli ambiti dell’istituzioni, della divulgazione, dell’arte, le quali parleranno e si concentreranno sulle politiche giovanili.

Un programma che non sarebbe stato possibile organizzare senza l’aiuto dell’Associazione della Gioventù Tavernellese che si occupa dell’organizzazione nel secondo giorno e di Felcos Umbria, che invece si occuperà della costruzione di contenuti multimediale durante la due giorni.

Si inizia sabato 13 aprile presso la Rocca del Leone di Castiglione del Lago alle ore 10 con “Il dialogo intergenerazionale: giovani e amministrazioni locali”, a parlare: Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale e Adriano Bertone, Presidente Generazione T. A seguire un’esibizione live con Tersicore Danza, seguita da un talk con esibizione degli Eugenio in Via di Gioia. Alle ore 12 “L’altra Umbria: il piano futuro sui giovani”, presentazione di un decalogo di proposte future sulle politiche giovanili presieduta da Luciano Monti della fondazione Bruno Visentini e da Adriano Bertone.

A seguire, prima del pranzo, esibizione live con la Banda Sanfatucchio Insieme.

Per i pasti e le bibite all’interno della Rocca del Leone, grazie a Lagodarte e Squad Garden verranno offerti al pubblico e a tutti i presenti varie scelte con i migliori prodotti del territorio. Così da creare all’interno della Rocca del Leone un luogo unico dove potere passare una giornata totalmente all’insegna dello stare insieme e della socialità.

Il programma riparte nel pomeriggio alle ore 14:45 con “Orgoglio Umbro: giovani talenti”, un panel durante il quale il pubblico avrà occasione di ascoltare l’esperienza di Erminia Perfetto, karateka professionista umbra d.o.c. Si continua con un’esibizione live di Lucia Perfetto, che alle ore 15:40 lascia spazio al primo spazio dedicato ai divulgatori e content creatori: “Riflessioni sul dialogo intergenerazionale” con RickDuFer ed Alessandro Carnevale. Si continua con “Investire nel territorio: giovani imprenditori umbri”, a parlare Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria e Giovani imprenditori umbri.

Il pomeriggio continua alle ore 17 con un momento speciale, un premio Generazione T per l’impegno civico dimostrato negli ultimi anni in materia di politiche giovanili che verrà consegnato a: Coop Centro Italia, Tiemme SpA, Sanfatucchio Insieme e Associazione Eventi Castiglione del Lago.

Si prosegue alle ore 17:30 con un intervento da parte di due giornalisti e divulgatori: “Forme di partecipazione politica non convenzionale” con Francesco Oggiano, digital journalist e volto di Will Media e Marta De Vivo, giornalista e consulente di comunicazione.

A seguire, alle ore 18:15 un momento di puro sport con “Sguardi a confronto: Fabio Caressa e Giacomo Sintini esplorano l’intergenerazionalità nel mondo dello sport”.

A conclusione della serata una “meme intervista” agli ultimi ospiti, facenti parte dei panel divulgativi, a cura di Mattia Angeleri di AQTR.

Chiude la serata, prima della cena, l’artista Anastasio.

Dalle ore 19 sarà attiva e disponibile al pubblico l’area food dove sarà possibile cenare sempre all’interno della Rocca grazie alla collaborazione con attività locali. A concludere accompagnamento con djset dalle ore 20:00.

La giornata di domenica 14 aprile si terrà presso il centro polifunzionale “Occhio” a Panicale.

Ad aprire il programma alle ore 10 Adriano Bertone con la presentazione del “Modello Trasimeno”, che presenterà l’insieme dei progetti svolti nel territorio del Trasimeno in questi anni da Generazione T nominati buona pratica dalla Regione Umbria e riconosciuti a livello nazionale grazie ai numerosi scambi avvenuti con il ministro Andre Bodi. Per proseguire lungo questa tematica alle 10:40 “Il Modello Trasimeno in Toscana”, grazie agli interventi di Bernard Dika, Giovanisì Regione Toscana e Next Generation Fest, Daniele Messina, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Alessandro Ricceri, Fondazione Musei Senesi parliamo di politiche giovanili nel territorio umbro.

A spezzare la mattina un’esibizione live di Margherita Bonucci.

Ore 11:20 il primo intervento divulgativo nella seconda giornata “L’uso dei meme nella comunicazione politico-filosofica” con Giulio Armeni, ideatore di Filosofia Coatta e Mattia Angeleri, ideatore di AQTR.

Alle ore 12 concludiamo la mattinata con un talk tra due artisti: Lodo Guenzi e Leo Gassman.

Per gli spettatori sarà possibile anche nella giornata di domenica consumare il pasto all’interno dell’area del festival dove verrà allestito un buffet.

Si riparte nel pomeriggio alle ore 14:30 con “Il Trasimeno come area d’innovazione”, a parlare Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale, un rappresentante dell’Università di Perugia e Manlio Mariotti, Presidente Auser Umbria, a seguire esibizione live di un artista locale.

Le due giornate di festival si concludono con “Ripensare il futuro”, un momento dedicato ai progetti futuri dell’impresa sociale giovanile grazie alla firma di protocolli d’intenti con: Legambiente Umbria, Plastic Free Umbria, Sviluppumbria, Felcos, Auser Umbria, Patto V.A.T.O., Consulte dei giovani dell’Umbria, Anci Giovani Umbria, Cooperativa Polis, ARCI Solidarietà e Patto Educativo. A fare da intermezzo alle firme dei protocolli alle ore 16:30 un altro importante momento di divulgazione con Matteo Saudino.

A chiudere il festival i ringraziamenti a tutti gli enti, associazioni e amministrazioni che si sono adoperate nella riuscita del festival “GEN2GEN: generazioni in dialogo”.