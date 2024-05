Città della Pieve. Presentata la “Lista CambiAmo per Lucia Fatichenti Sindaco”.

(comunicato stampa) Ieri si è tenuta a Palazzo della Corgna, la presentazione della lista “CambiAmo”, per Lucia Fatichenti sindaco. La splendida sala era piena e l’accoglienza del pubblico interessata e calorosa. Dopo una breve presentazione del progetto, Lucia Fatichenti ha lasciato la parola ai candidati che, oltre a presentare loro stessi hanno parlato brevemente della parte del manifesto politico di cui intendono occuparsi se eletti: un’idea sicuramente innovativa.

L’ordine degli interventi è stato il seguente. Ha cominciato Virginia Battisti, esperta in Beni Culturali, parlando del decoro del centro storico, Adriano Anselmi, della sicurezza e le politiche comunali per la Protezione Civile mentre Elena Negro, esperta in turismo ha affrontato il tema del “circuito degli Etruschi e de “brand Città della Pieve”. Ha continuato Matteo Fantozzi, membro della ProLoco di Ponticelli, parlando di cultura e valore del territorio, presentando il caso di Salci e lasciando la parola a Donatella Volpi, nata proprio nel piccolo borgo ormai in rovina, che ha esposto i problemi più pressanti di cui soffrono le frazioni. Vincenzo Palombo, volontario presso un sindacato pensionati, ha parlato di politiche sociali, Laura Giovinazzo, entusiasta socia e attivista di varie associazioni, ha affrontato il tema della salute ripreso poi da Sebastian Runde, esperto in medicina e naturopatia, che nel suo intervento ha affrontato il tema del disagio sociale a Città della Pieve anche alla luce dei recenti fatti che hanno sconvolto la comunità. Il suo intervento ha commosso molti e scatenato un applauso spontaneo. Hanno concluso Laura Giometti, parlando di Lavoro e giovani e riflettendo sulla sua esperienza, personale e famigliare, del migrare all’estero. Daniele Bonomini, giocatore della Pievese, parlando di sport, Daniele Pietrini, laureato in biblioteconomia, con un bellissimo intervento sull’archivio storico di Città della Pieve e l’importanza della memoria, e Andrea Segatori, che ha parlato di ambiente, di cambio, di nuove opportunità. Ogni candidato ha parlato per circa cinque minuti prima di passare di nuovo il microfono a Lucia Fatichenti che ha concluso la presentazione.

Il progetto, definito fresco e coinvolgente, e i candidati in lista, persone inaspettate, sicuramente, ma preparate e competenti sotto tutti i punti di vista, hanno ottenuto il consenso del pubblico, che ha lasciato la sala soddisfatto.

Sicuramente il nome della lista “CambiAmo” è adeguato: questo è un progetto nuovo, che vuole scardinare vecchi schemi e che si nutre dell’energia, sinergia e idee dei suoi partecipanti.