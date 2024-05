Chiusi. San Giobbe. Noi con voi. Voi con noi. Insieme. Inseguendo un sogno.

(di Giacomo Testini) Mercoledì 13 maggio, ore 20.30, Estraforum in Chiusi. Segnatevi questa data, e questa location. Al nuovo Palasport della Città di Porsenna avrà luogo una gara intensa, probabilmente decisiva per restare in serie A2 e forse, chi lo sa, anche spettacolare, dal punto di vista tecnico.

Ci saranno sicuramente, come sempre, i coloriti, simpatici e sempre sportivi “Bulls supporters”, i tifosi biancorossi che ogni benedetta domenica (e spesso anche nel midweek) seguono la Sangiobbe, in ogni punto cardinale dello stivale.

Erano presenti anche ieri, a Cento, per seguire il team presieduto da Giuseppe Trettel. Ovviamente non stiamo parlando della storica Fossa dei Leoni della Fortitudo Bologna, e neanche del Commandos Tigre della Mens Sana durante la Belle Époque bianco verde. Però queste ragazze, e questi ragazzi, insieme, in amicizia, con tamburi, striscioni, bandiere e cori, fanno sentire il loro fondamentale affetto all’Umana. Con l’umiltà di non sentirsi migliori di nessuno, ma con la determinazione e la voglia di vincere della più importante franchigia NBA.

Saranno il sesto uomo fuori dal parquet al Palapania, anche contro Nardó, in questa sfida, contro i pugliesi, guidati da un grande coach come Luca Dalmonte, che saliranno in Toscana per vincere.

Il roster di Bassi è caduto alla Baltur Arena dopo quattro successi consecutivi. La lotta sarà serrata per ottenere una permanenza in categoria che in caso positivo – come già dichiarato dalla guida tecnica chiusina – avrebbe davvero del miracoloso.

L’appello, agli sportivi, agli amanti del basket e ai simpatizzanti della palla a spicchi, è di unirsi ai tifosi, di rosso vestiti, con le trombette in mano e le caramelle di menta in tasca, pronte ad essere usate per gridare durante i quaranta minuti di un match che, in ogni caso, varrà la pena di essere visto. Dal vivo, live. Con loro. Appunto.

Giacomo Testini