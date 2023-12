9 milioni di euro finanziati dal PNRR per interventi nel Comune di Chiusi.

( comunicato stampa) “E’ finalmente arrivata un’altra notizia che aspettavamo – commenta il Sindaco Gianluca Sonnini. Sarà infatti finanziata con 640 mila euro provenienti da fondi PNRR la riqualificazione di via Longobardi. Il progetto, in graduatoria per contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, era stato presentato insieme a quello già finanziato per 240 mila euro relativo alla sistemazione di via Fontanelle. Vista la rilevanza delle opere da realizzare, era però ancora in attesa di aggiudicazione da parte del Ministero dell’Interno che ne aveva richiesto ulteriori integrazioni, approvate poi in questi ultimi giorni. Adesso dopo il consolidamento della frana grazie alla realizzazione di tutte le opere necessarie, eseguiti per somma urgenza dal comune per un importo di 200 mila euro, si potrà procedere con la riqualificazione urbana dell’intera via”.

Questi ulteriori 640 mila euro vanno ad aggiungersi agli altri fondi già intercettati che portano nel Comune di Chiusi circa 9 milioni di euro di progetti finanziati.

I progetti ad oggi finanziati riguardano: Teatro Mascagni, Estraforum, Efficientamento Energetico del patrimonio pubblico che ha riguardato lo stadio Frullini, via Fondovalle, via Longobardi, Casa della Comunità USL, Condotta Montedoglio e Rinnovo condotta rete idrica e asfaltature Anas.

Ufficio stampa Comune di Chiusi