Città della Pieve. Lista Liberamente. Campo nero, ad ottobre i lavori. Progetti parcheggi Consorzio e San Pietro approvati.

(comunicato stampa) Lo scorso dicembre l’amministrazione comunale di Città della Pieve, guidata dal Sindaco Fausto Risini, ha vinto 700mila Euro, finanziamento massimo ammissibile, per la riqualificazione del “campo nero” in via Fra Bartolomeo da Castel della Pieve, grazie al bando nazionale “Sport e Periferie” per un progetto complessivo di circa 1 milione di Euro. Il bando è cofinanziato dal Comune di Città della Pieve per il 30%, condizione imprescindibile per ottenere il massimo punteggio e per l’aggiudicazione delle risorse.

A seguito di alcune voci messe in giro in occasione della campagna elettorale la Lista Liberamente a sostegno della riconferma di Risini ritiene opportuno chiarire che “i cittadini non pagheranno nuove tasse per la realizzazione del campo, perché i 518mila euro di avanzo di bilancio comunale, già sono destinati, tra le altre cose, anche a coprire il cofinanziamento del nuovo impianto sportivo!

Queste voci provano ad addebitarci anche l’errore di voler riqualificare il campo nero, in quanto, secondo loro, maggiormente utile da utilizzare come parcheggio.

Fermo restando che abbiamo già approvati dalla Soprintendenza sia il progetto del parcheggio multipiano, con risalita meccanizzata dietro l’ex consorzio, che il parcheggio a San Pietro, confermiamo convintamente la nostra priorità progettuale per la Città: la qualità urbana,

con la riqualificazione del tessuto sociale della nostra comunita’, la promozione dei valori educativi e formativi dello sport, dell’integrazione e della cultura del rispetto, volti a contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Stato dell’arte. Al momento stiamo procedendo con la sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione del finanziamento. Per il mese di ottobre verranno affidati i lavori, che termineranno in circa 180 giorni.

È stato pensato e progettato un impianto sportivo adeguato, sicuro, intelligente tecnologicamente, attento alla salvaguardia dell’ambiente e accessibile per tutte le forme di disabilità, dove poter praticare una multidisciplinarietà di sport.

“Problema Parcheggi: già approvati i progetti per l’ex Consorzio e San Pietro”

La mancanza di parcheggi nel centro storico di Città della Pieve è un problema mai risolto da decenni.

Nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate in questi anni, l’amministrazione a guida Fausto Risini si è impegnata al massimo per redimere questo problema.

“Oggi la città ha due progetti esecutivi a disposizione e già approvati dalla Soprintendenza, che nei prossimi cinque anni potranno finalmente essere realizzati.

Dopo un decennio, siamo riusciti finalmente a sbloccare lo stallo per la realizzazione del parcheggio dietro l’ex Consorzio, che prevede un multipiano con risalita meccanizzata, tramite un ascensore, che consentirà di superare i dislivelli che renderebbero impegnativo e scomodo raggiungere il cuore della città. Un intervento da 2milioni di euro che stiamo cercando di ottenere dalla Regione, con cui abbiamo già avviato numerevoli interlocuzioni istituzionali. Al contempo stiamo vagliando ulteriori alternative.

Il secondo progetto è il parcheggio di San Pietro, per un costo di 200mila euro, che è nostra intenzione realizzare con risorse reperite dal bilancio comunale.

Il centro storico è il cuore pulsante della nostra città: è il fulcro culturale ed artistico, patrimonio di storia e tradizioni, dell’intera area urbana, ed è ricco di attrazioni – ristoranti, negozi, chiese, monumenti, punti di ritrovo e di riferimento – e necessita di ulteriori parcheggi che vengano incontro alle esigenze dei nostri cittadini, che stimolino gli acquisti nelle attività commerciali e accolgano comodamente i turisti.

Lista Liberamente per Fausto Risini Sindaco