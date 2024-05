Elezioni. 6 domande. Castiglione. Torrini “Nel programma del Pd ci sono molte risposte”

L’Amministrazione Comunale e il Lavoro

L’Amministrazione Comunale continuerà a svolgere un ruolo importante nell’ambito del mercato del lavoro e delle relazioni industriali attuando politiche attive del lavoro per sostenere l’occupazione in generale, anche attraverso il sostegno allo sviluppo imprenditoriale e occupazionale per specifiche categorie, come i giovani o le persone con disabilità, nonché volte ad un rispetto della parità di genere.

Particolare attenzione verrà posta sul controllo dei minimi salariali, degli orari di lavoro e delle norme di sicurezza per le imprese a cui appaltare i lavori pubblici (e anche per quelle a cui esse poi subappaltano).

Economia e Sostenibilità Sociale e Ambientale

Una comunità cresce in maniera armonica se non lascia indietro nessuno. Istruzione, Cultura, Sport, Sociale, Sanità, Lavoro dignitoso sono i settori su cui agire per favorire una crescita equilibrata dei cittadini.

Si tratta di avviare un progetto di MARKETING TERRITORIALE TRASIMENO di valorizzazione delle attività e delle produzioni. Agenda 21 Altro Lago è una buona base di partenza da aggiornare e sviluppare con la costituzione di un apposito ufficio presso l’Unione dei Comuni per attingere ai finanziamenti Regionali, Nazionali ed Europei che ci permettano di rafforzare gli elementi fondamentali del benessere dei cittadini creando le condizioni per uno sviluppo economico e sociale basato sull’innovazione, la sostenibilità sociale e ambientale, sulla rigenerazione urbana e sociale e sulla accessibilità, anche in termini d’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche di tutti i centri abitati e di tutti i luoghi pubblici del territorio comunale.

L’obiettivo è di permettere a tutti i cittadini, ovunque siano residenti e qualunque siano le loro condizioni, di poter usufruire in maniera adeguata e omogenea di tutti i servizi fondamentali.

Per questo verrà data la massima importanza al governo del territorio: alla manutenzione e cura delle reti viarie primarie e secondarie con una programmazione che renda chiari i finanziamenti e i tempi di realizzazione dei vari interventi. Verrà inoltre redatto un piano per la mobilità sostenibile per collegare il capoluogo con le frazioni e tra di esse. Sarà inoltre realizzato il censimento delle reti viarie secondarie finalizzato al loro recupero anche per un utilizzo turistico lento.

L’ architetto Fuksas afferma che “il bello è una leva dello sviluppo” e lo dimostra l’appartenenza e la primogenitura dell’associazione de I Borghi più belli d’Italia. Il bello va ricercato nella cura dei dettagli, con un’attenzione al territorio, al patrimonio artistico e culturale, ai beni immateriali, ai beni pubblici in generale. In questa ottica il Lago Trasimeno rappresenta indiscutibilmente un valore aggiunto straordinario, sia per le sue caratteristiche naturali e paesaggistiche che rendono il territorio vivibile e godibile, sia per le sue potenzialità di valorizzazione delle attività che vi si svolgono. La plurisecolare presenza dell’uomo in questo straordinario ambiente naturale deve continuare ad essere la chiave di volta per il futuro, tenendo conto anche delle mutate condizioni climatiche dovute al progressivo riscaldamento del pianeta. A tale proposito la decisione, presa in passato, di evitare ulteriore consumo di suolo a fini edificatori verrà mantenuta.

Si porrà ancor più l’attenzione all’accessibilità dei luoghi, seguendo la prospettiva dell’Universal Design, pensandoli come spazi inclusivi in tutte le loro caratteristiche in maniera naturale, così che tutti abbiano la possibilità di fruirne.

Molto rilevante sarà la prosecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti che ha già raggiunto importanti risultati arrivando al 72,8% e un progetto di riduzione generale dell’uso della plastica “usa e getta” in collaborazione con i pubblici esercizi e i ristoranti per limitare l’apporto di microplastiche nel Lago.

Pubblico e Privato, Terzo Settore, Singoli Cittadini, ognuno interpretando al meglio il proprio ruolo, devono lavorare in rete, insieme per ottenere il miglior risultato.