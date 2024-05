Ultimi appuntamenti per “Il Maggio dei Libri” a Castiglione

(comunicato stampa) Ultimi tre appuntamenti per “Il Maggio dei Libri” a Castiglione del Lago, XIV edizione della campagna nazionale con il tema “Se leggi ti lib(e)ri”, con al centro l’importanza della lettura, strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi.

La Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee”, ha organizzato anche quest’anno interessanti incontri con il coinvolgimento delle scuole del territorio che parteciperanno ad incontri a misura di bambini e ragazzi al fine di valorizzare il patrimonio librario della comunità e per sensibilizzare al ruolo della biblioteca pubblica.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. L’iniziativa è ideata dal “Centro per il libro e la lettura” e dal Ministero della Cultura.

Domani 23 maggio, alle ore 10, per le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado “Rosselli-Rasetti” si svolgerà un incontro presso la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna. Gianluca Lentini racconta il cambiamento climatico attraverso lo studio del clima attraverso le sue pubblicazioni: “La Groenlandia non era tutta verde” (Egea) libro vincitore del Premio Green Book 2024 selezionato nella Green Week di Parma; per Feltrinelli “Arambi” e “Gaia e il pianeta terra e il clima che cambia”; con Hoepli ha pubblicato “Storie del clima dalla Mesopotamia agli esopianeti”.

L’incontro cercherà di fornire le risposte alle domande: che cos’è il cambiamento climatico? Come si misura? Come facciamo a sapere che cosa sta davvero accadendo e che cosa potrebbe avvenire in futuro? Quanto siamo sicuri che il cambiamento climatico attuale sia di origine umana?

Gianluca Lentini, laureato in Scienze Geologiche, con specializzazione in Geofisica, è ricercatore e Project Manager al Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano: si dedica a progetti di sviluppo sostenibili con particolare attenzione alle aree rurali e montane.

Per il programma pomeridiano, aperto a tutti, venerdì 24 maggio alle ore 18, presso la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, Francesca Silvestri presenta “L’arrocco”. Francesca Silvestri è direttrice editoriale della casa editrice Ali&no ed è fondatrice, in collaborazione con “Officina delle Scritture e dei Linguaggi”, del Premio Letterario Nazionale “Clara Sereni”. A Castiglione del Lago è in veste di autrice del romanzo “L’arrocco” pubblicato con “Les flaneurs Edizioni”, un thriller che attraverso un complesso intreccio internazionale tra il Sudamerica e l’Europa tiene il lettore sospeso tra le pagine. Alice, conduttrice del programma radiofonico, entra in contatto con Lara e insieme si trovano al centro di un intrigo internazionale che si dipana attraverso una geografia di luoghi, ora reali ora immaginari, da cui emergono particolari sconcertanti sulla storia recente del Sudamerica e del vecchio continente”.

A condurre l’incontro sarà Simona Meloni. L’ingresso è gratuito: prenotazioni ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.

Lunedì 3 giugno dalle 9 alle 13 per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, presso l’Ex Aeroporto Eleuteri, si svolgerà “Grammaland al Trasimeno” in compagnia di Massimo Birattari, che attraverso spassosi quiz ed esilaranti quesiti grammaticali accompagnerà i bambini della Primaria Rasetti alla scoperta delle basilari e indispensabili regole linguistiche. Un grande “lunapark” dove si gareggia con prove di grammatica e non solo. Il parco è creato e gestito dal professor Furio Mangiafuoco, e chi sbaglia viene catapultato in aria, o precipita in una botola, oppure rischia di sprofondare nelle sabbie mobili! È un’esperienza solo per audaci e coraggiosi!

Massimo Birattari, oltre al libro “Benvenuti a Grammaland” (Feltrinelli), a cui l’iniziativa si è ispirata, è autore per Feltrinelli di molti testi sulla lingua italiana e di divertenti libri per ragazzi sul tema della correttezza grammaticale e lessicale: è traduttore per importanti case editrici e consulente di autorevoli scrittori italiani.

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago