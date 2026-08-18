Cronaca

Città della Pieve. Controlli e prevenzione dei Carabinieri per il Palio. Arrestati due giovani con dosi di cocaina

by redazione
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Città della Pieve. Controlli e prevenzione dei Carabinieri per il  Palio.arrestati due giovani con dosi di cocaina

(comunicato stampa) I Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno tratto in arresto un 18enne e un 24enne per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti in occasione degli eventi connessi alla disputa del Palio dei Terzieri, i militari hanno notato movimenti sospetti di due giovani tra il centro storico ed un parcheggio isolato.

A quel punto, avendo individuato la macchina a loro in uso, si sono appostati lungo la strada di accesso al paese, pedinano l’autovettura sospetta fino a far scattare il controllo.

L’intuito dei Carabinieri ha portato al rinvenimento, all’interno del veicolo, di 33 g di cocaina suddivisi in quarantotto dosi – custodite in due ovetti in plastica e in un sacchetto di cellophane -nonché denaro in contante e due cellulari di ultima generazione.

Al termine delle formalità di rito, i due fermati sono stati dichiarati in stato di arresto e successivamente associati al carcere di Perugia Capanne, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo.

Foto di archivio

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