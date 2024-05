Cetona. La lista di centrosinistra “Progetto Comune” a sostegno di Roberto Cottini, ha presentato lista e programma.

(comunicato stampa) Si è concluso a Cetona e Piazze il lavoro per la predisposizione del programma e per la scelta dei candidati di “Progetto Comune”, la lista di centrosinistra presente nelle prossime elezioni comunali a sostegno della ricandidatura a Sindaco di Roberto Cottini. L’intenso e capillare lavoro di ascolto tra i cittadini ha condotto alla composizione di un gruppo di donne e uomini che punta a rappresentare con incisività la cultura del Centrosinistra in Comune. I dieci candidati alla carica di consigliere sono: Cristina Balducci, Valentina Borini, Daniele Bronco, Lucia Burchielli, Mihail Diaconu, Daniele Graziani, Diego Guerri, Monica Pascucci, Gianfranco Torroni, Pietro Venturini. Il programma presta attenzione all’associazionismo d’impresa, ai commercianti, alle associazioni culturali, sportive, degli anziani e dei giovani, a tutti in definitiva i portatori di ricchezza – intesa sia sotto il profilo economico che sociale e culturale – del Comune di Cetona.

Protagoniste nella costruzione del programma anche le forze politiche della coalizione, che hanno operato in sinergia con quel civismo che lotta per la Pace, che è territorialmente impegnato nel sociale per la salute e la qualità della vita dei cittadini e che favorisce l’attrattiva turistica di un territorio unico e meraviglioso. Si è preso atto delle valutazioni positive dei cittadini sull’Amministrazione uscente, senza però sottrarsi alle critiche, per raccogliere poi il tutto nel programma e affidarlo ai candidati. “Progetto Comune” si rivolge così agli elettori ed alle elettrici con un forte invito a riprendere fiducia nel loro ruolo, nella consapevolezza che non è più il tempo dell’astensione.