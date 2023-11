Castiglione Futura “Rispettiamo le scelte di  Fora, ma noi decidiamo in piena autonomia”

(Riceviamo e pubblichiamo) In Umbria il percorso dei Civici X si origina per iniziativa di singole persone, provenienti da esperienze politiche ed umane diverse, ed associazioni civiche già attive sui territori e rappresentate in qualche realtà anche nei consigli comunali.

L’obiettivo era sviluppare il confronto e l’impegno di persone di diversa ispirazione riformista, liberale, cattolica, progressista uniti nel valorizzare la cultura e le risorse umane e sociali dei territori, una comunità stanca del leaderismo e del centralismo regionale.

A Castiglione del Lago gli aderenti a Civici X Italia Viva ed Azione, riconoscendosi negli stessi principi e valori hanno costituito una alleanza denominata “Castiglione Futura” , per dare il nostro contributo allo sviluppo della nostra comunità, troppo spesso dimenticata dalla politica regionale.

La filosofia che ci ha accomunati è la passione per la politica, l’impegno civile per dare una prospettiva alle nuove generazioni, servizi sociali più efficienti sopratutto per gli anziani, la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre risorse ambientali.

Ma c’è un altro aspetto che ci ha visti concordi, non farsi condizionare dalle baruffe politiche di Perugia. Noi riteniamo che Castiglione del Lago ed il Trasimeno sono stati da sempre condizionati dai conflitti in seno alle segreterie regionali dei partiti, è tempo che si affermi la nostra autonomia nelle scelte politiche.

Pertanto la posizione personale di Fora, che ha scelto di sostenere la candidata del centro destra alle elezioni comunali 2024 del comune di Perugia, la rispettiamo ma non influirà sulle scelte dei Civici X, che confermano la piena adesione a Castiglione Futura e la condivisione con le altre componenti di esplorare, innanzitutto, se ci siano nell’ambito nel centro sinistra le condizioni per concordare un programma e una gestione amministrativa condivise.

CIVICI X ITALIA VIVA

Leandro Pacelli Claudio Marcantoni