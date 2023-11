Castiglione. Alessio Meloni (Pd) “ Le sfide elettorali del 2024 ci vedono già impegnati”

(Riceviamo e pubblichiamo) Le sfide elettorali del 2024 ci vedono già impegnati per la elezione di Sindaci e per i parlamentari europei sul progetto politico e sulla visione di Paese definiti in maniera netta e chiara dalla segretaria Elly Schlein nella grande manifestazione di Roma del 11 novembre.

L’obiettivo del Partito Democratico è quello di creare, insieme ai partiti e soggetti politici del Centrosinistra, una reale alternativa alla destra sovranista, plebiscitaria e populista che sta portando l’Italia verso il baratro economico, sociale e culturale.

Il primo obiettivo è il ripristino dei diritti fondamentali del cittadino che riguardano la salute e l’istruzione. Recuperare appieno la universalità di questi servizi che devono essere erogati a tutti in maniera omogenea senza distinzioni di reddito e/o di collocazione geografica. Ovvero SANITA’ e ISTRUZIONE completamente in mano pubblica con il privato che svolge un ruolo di supporto e/o di integrazione in caso di necessità.

Per questo occorre contrastare fortemente ogni ipotesi AUTONOMIA DIFFERENZIATA tra le regioni perché farebbe venir meno l’unità nazionale e il raggiungimento della parità nella fruizione dei servizi fondamentali e dello sviluppo omogeneo del Paese.

Particolare attenzione dovrà essere posta verso le aree montane e le aree interne dove lo spopolamento e l’abbandono dei territori sono tra le principali cause dei disastri naturali (Inondazioni, smottamenti ecc…) oltre che rappresentare una perdita di identità per l’intero Paese.

Sul fronte del LAVORO occorre mettere in campo misure e azioni per contrastarne la precarietà e i bassi salari. La garanzia di un salario minimo che dia dignità al lavoro e a chi lavora oltre a incentivi per la stabilizzazione del lavoro precario insieme a investimenti per aumentare la sicurezza del lavoro.

Una strenua lotta all’evasione fiscale e contributiva, altro che condoni, per ottenere le risorse necessarie a migliorare le condizioni di vita delle famiglie più in difficoltà mantenendo la progressività prevista dalla Costituzione dopo che è stato abolito, di colpo, il reddito di cittadinanza per sostituirlo con sussidi inefficaci e insufficienti.

Anche a Castiglione del Lago il Partito Democratico è impegnato a svolgere una serie di incontri con i Partiti e i soggetti politici del centrosinistra, a partire da quelli che già compongono la attuale coalizione di governo, per creare condizioni politiche e motivazionali condivise affinché tanta gente che votava centrosinistra e che non ha più trovato punti di riferimento possa riconoscersi nel progetto politico che verrà definito.

L’obiettivo è quello di condividere un progetto politico/amministrativo per la prossima legislatura per continuare a far crescere in maniera dinamica e il più possibile giusta la comunità castiglionese, all’interno e in forte integrazione con l’area più vasta del Trasimeno, garantendo servizi efficienti e universali per la salute e l’istruzione, il sostegno alle famiglie e alle persone più fragili, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente collinare e lacustre, la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, continuare nel processo di integrazione delle persone provenienti dall’estero e il miglioramento delle infrastrutture di collegamento viario e ferroviario.

Unione Partito Democratico Castiglione del Lago

Segretario Alessio Meloni