Castiglione. Con Pupi Avati riapre il “Nuovo Cinema Caporali”

(AKR) Finalmente ci siamo. Giovedì 14 settembre riapre il “Nuovo Cinema Caporali”. Una piccola multisala completamente rinnovata con due sale cinematografiche e una sala polivalente che, a seconda delle esigenze, potrà fungere da sala da the, laboratorio, luogo di incontro, con un foyer ampliato con un vero e proprio bar, il nuovissimo “CineCaffè”: tutta la struttura è climatizzata e permetterà una confortevole fruizione anche nei mesi più caldi. È questa una significativa inversione di tendenza in un periodo storico che vede molti più cinematografi chiusi e trasformati in spazi commerciali rispetto a quelli aperti o riaperti.

La “Sala 1” ha 102 posti, mentre la “Sala 2” 49, arredate con modernissime poltrone, entrambe perfettamente insonorizzate, con un’attenta scelta dei colori e delle tonalità. Lagodarte Impresa Sociale, che gestisce la struttura, ha fatto importanti investimenti sulla struttura che è di proprietà del Comune di Castiglione del Lago: il CineCaffè con tutti gli arredi e le macchine, il foyer e la sala polivalente con tutte le attrezzature di proiezione.

Per festeggiare l’attesissima riapertura Lagodarte ha fatto le cose in grande con otto giorni di eventi, incontri con gli autori, film, documentari e musica dal 14 al 21 settembre. Grazie a “Cinema Revolution” dal 14 al 16 tutti i film italiani ed europei hanno il biglietto unico a 3,50 euro; poi con “Cinema In Festa” dal 17 al 21 tutti i film (anche non europei) sempre 3,50 euro. Il giorno di apertura ingresso libero, con visite guidate, alla mostra e alla proiezione collegata allestita nel foyer e nella sala polivalente a CineCaffè, il nuovo bar del Cinema. Da lunedì 11 settembre sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita su www.liveticket.it/nuovocinemacaporali e sul sito www.cinemacaporali.it .

Ecco tutto il programma della prima settimana di riapertura.

Giovedì 14 (Cinema Revolution) “Scopriamo il nuovo cinema” visite guidate alla sala cinematografica dalle ore 18 alle 20 con ingresso libero: “Caporali in 3D”. Durante la visita sarà possibile visionare il montaggio multimediale realizzato per la sala cinematografica dal visual artist Simone Pucci del Movimento Creative Label e dal film-maker Giacomo Cardone. Alle ore 21 arriva il grande cineasta Pupi Avati che presenterà il film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”: conduce il critico Andrea Fioravanti.

Venerdì 15 alle 17 inaugurazione della mostra “Senza parole”, mostra collages cinematografici di Michelangelo Buffa nel foyer del cinema e nella sala polivalente con ingresso libero: sarà presente lo stesso Michelangelo Buffa con l’introduzione del critico Roberto Lazzerini; seguirà la proiezione in sala 1 del film “Senza parole”, selezione delle opere audiovisive di Michelangelo Buffa, sempre a ingresso libero. In sala 2 “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani alle ore 17:30 e alle 21:30. In sala 1 alle ore 19 “A Haunting in Venice” (Assassinio a Venezia) di Kenneth Branagh (versione originale sottotitolata) che sarà riproposto nella stessa sala alle 21:30 in italiano: presenta il film il critico Lee Marshall (ingresso unico 7 euro, in quanto film extraeuropeo). In sala 2 alle 19:15 “Cortometraggi che passione”, otto corti d’autore italiani e stranieri selezionati dalla FICE per la stagione 2023/2024 (ingresso libero)

Sabato 16 alle ore 16 (sala 2) “Principi e principesse” di Michel Ocelot, copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. Alle ore 17 (sala 1) “Oppenheimer” di Christopher Nolan, con replica in sala 2 alle 20:30: ingresso euro 7 (ridotti 6) in quanto extraeuropeo. Alle 18 “Assassinio a Venezia” (sala 2). Alle 20:30 in sala 1 “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto e Valerio Lundini. Alle 22:30 (sala 1)

“La ballata del Trasimeno” di Mauro Magrini e Arianna Fiandrini. A seguire concerto musica live dei “The Ballad & Sons”: ospite in sala la sceneggiatrice e interprete del film Arianna Fiandrini a una rappresentanza del cast.

Domenica 17 inizia “Cinema in Festa”. Alle 16 (sala 1) “Tartarughe Ninja – Caos Mutante” di Jeff Rowe. Alle 16 in sala 2 e poi alle 20:30 (sala 1) “Oppenheimer” di Christopher Nolan. Alle 18 (sala 1) “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani. In sala 2 alle 19:15 e alle 21:30 “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh.

Lunedì 18 (Cinema in Festa) alle 17:15 “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani. Alle 17:30 in sala 1 “Oppenheimer” di Christopher Nolan (Versione originale sottotitolata) con l’introduzione del critico Lee Marshall. Alle 19 (sala 2) “Assassinio a Venezia”. Alle 21 (sala 1) il film “Abba: The Movie – Fan Event” (ingresso unico ridotto euro 10 in quanto “Evento Nexo”). Alle 21 (sala 2) “A straight story – una storia vera” di David Linch, copia restaurata dalla Cineteca di Bologna con l’introduzione del critico Simone Rossi.

Martedì 19 settembre (Cinema in Festa) alle 17 (sala 1) “Principi e principesse” di Michel Ocelot, copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. Alle 17:30 (sala 2) “A straight story – una storia vera” di David Linch (versione originale sottotitolata). Alle 18:30 (sala 1) “Abba: The Movie – Fan Event” (ingresso unico ridotto euro 10 in quanto “Evento Nexo”). Alle 19:30 (sala 2) “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani. Alle 21 in sala 1 “Fratelli Ferretti contro Real Madrid” di Roberto Costantini con la partecipazione dello sceneggiatore Luca Labarile: conduce il critico Andrea Fioravanti. Alle 21:30 (sala 2) “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh.

Mercoledì 20 (Cinema in Festa) alle 17 (sala 1 e 2) e poi alle 20 (sala 1) “Chiara” di Susanna Nicchiarelli: in entrambe sarà ospite al regista intervistata dal critico Andrea Fioravanti. Nell’occasione, alle ore 17, sarà presentata l’edizione 2023/2024 del progetto “David Giovani” e interverrà Francesco Papini vincitore del concorso 22/23 del Liceo Italo Calvino, reduce da “Venezia 80” nelle vesti di giurato del “Leoncino d’oro”. Alle 21 (sala 2) “Abba: The Movie – Fan Event” (ingresso unico ridotto euro 10 in quanto “Evento Nexo”).

Giovedì 21 settembre (Cinema in Festa) alle 17:30 (sala 2) “Tartarughe Ninja – Caos Mutante” di Jeff Rowe. Alle 18:30 e alle 21:15 (sala 1) “Io capitano” di Matteo Garrone che ha appena vinto il Leone d’Argento per la miglior regia a “Venezia 80”. Alle 21:30 (sala 2) “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani.