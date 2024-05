Castiglione Civica e le sue frazioni hanno presentato la lista.

In quest’ottica adotteremo altrettanto rapidamente un piano straordinario di manutenzione del territorio, veicolando in questa direzione il massimo delle risorse umane ed economiche possibili, per non lasciare nulla al caso.

Il benessere di chi risiede nel comune di Castiglione del Lago passa anche per il livello di conservazione delle vie che lo attraversano, delle piazze, delle aree per il gioco dei bambini, delle scuole, dell’illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, dei cimiteri.

Non è possibile per un’amministrazione pubblica incentrarsi unicamente sull’intrattenimento e il passatempo, trascurando la montagna pressante dei bisogni attuali della popolazione.

Un buon amministratore, per citare un nobile padre costituente, deve essere “presbite”, saper guardare lontano, cogliere obiettivi di lungo corso, lasciare segni positivi ed indelebili, non scrivere parole vuote con l’inchiostro simpatico.

La vicenda dell’ospedale e del distretto sanitario, in questi ultimi cinque anni, è stata emblematica: l’inerzia e il silenzio dell’amministrazione comunale hanno lasciato soli comitati, associazioni e il nostro movimento civico a combattere una battaglia dura che sta portando risultati, ma per la quale non possiamo mollare un centimetro.

È emerso con forza che in una società divenuta così complessa e, purtroppo, spesso sofferente, i sorrisi fini a sé stessi e l’entusiasmo sbandierato ai quattro venti sono del tutto insufficienti per affrontare dinamiche in perenne e frenetica evoluzione.