Presentata a Castiglione la lista FDI a sostegno di Filippo Vecchi”

(comunicato stampa) Grande successo a Castiglione del Lago alla presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Filippo Vecchi Sindaco.

Sotto la regia e l’introduzione della capolista Francesca Traica, alla presenza del Sottosegretario agli Interni On. Emanuele degli Prisco, dell’On. Letizia Giorgianni, del candidato alle europee Marco Squarta, del coordinatore del partito Alessandro Moio, sia il candidato a Sindaco Filippo Vecchi che i 16 candidati a Consigliere si sono presentati garantendo il loro impegno per un cambio di passo per una nuova Castiglione del Lago dove i cittadini saranno nei fatti i protagonisti delle decisioni per il capoluogo e le frazioni, per le famiglie e le attività per garantire quell’alternanza di governo mai conosciuta nel principale borgo del Trasimeno, ma che è alla base di ogni democrazia.

L’8 e 9 giugno prossimi saranno l’occasione per avviare una nuova pagina e Fratelli d’Italia Castiglione del Lago con i consiglieri comunali uscenti Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti e gli altri candidati, sarà protagonista.