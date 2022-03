Carabinieri. Le attività di controllo del territorio della Compagnia di Città della Pieve.

(Comunicato stampa)

I servizi esterni di controllo del territorio, espletati dai militari in uniforme, sono lo strumento più efficace per garantire sicurezza e per reprimere la commissione dei reati in genere. I carabinieri della Compagnia di Città della Pieve (PG) negli ultimi giorni hanno intensificato l’attività di controllo nei centri abitati e nelle zone più isolate del territorio, conseguendo i seguenti risultati:

controllo di n. 304 veicoli, elevando n. 7 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 888,00 €;

controllo di n. 531 persone, 125 delle quali gravate da precedenti di polizia;

sequestro, nei confronti di tre distinti soggetti, di gr.0,6 di “hashish”, gr.1,0 e gr.1,5 di cocaina: tutti segnalati alla competente Prefettura quali “assuntori”;

controllo di n. 143 “green pass” e verifica di n. 58 attività commerciali. Nel corso di tali controlli, non sono state riscontrate violazioni.

Nel corso dei servizi di perlustrazione nelle frazioni più isolate, inoltre, i Carabinieri della Stazione di Piegaro (PG) hanno notano un rapace a terra, a bordo strada, che non riusciva a spiccare il volo. Dopo essersi avvicinati, hanno constatato che si trattava di un falchetto – più precisamente un “gheppio” femmina – con l’ala spezzata. Contattati i colleghi della Stazione CC Forestali di Città della Pieve, hanno recuperato il rapace e lo hanno portato in caserma, dove è stato nutrito e trattenuto per la notte. Il giorno successivo è stato affidato al Centro Faunistico Formichella di Orvieto (TR).

