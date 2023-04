Un pezzo di PD umbro e toscano si muove su infrastrutture e mobilità.

(comunicato stampa) La mobilità è vitale per i territori, per la loro vita sociale ed economica

Per questo, il PD Trasimeno-Corciano in coordinamento con i territori toscani, con l’Orvietano e il Perugino promuove questa importante iniziativa interregionale.

Infatti, in accordo con i segretari delle Unioni Comunali del PD Trasimeno, i sindaci e i nostri rappresentanti in Regione, in Parlamento e in Europa è stato deciso un incontro pubblico per fare il punto sulla situazione infrastrutturale del nostro territorio, raccordarci con il contiguo territorio toscano, con quello orvietano e quello del corcianese/perugino al fine di focalizzare per le istituzioni superiori le priorità imprescindibili da finanziare e realizzare.

L’incontro si terrà presso il teatro Caporali di Panicale sabato 29 aprile alle 10:30.

Vista l’assoluta l’importanza dell’argomento siamo tutti invitati a partecipare e a diffondere l’iniziativa

Il Segretario PD Trasimeno

Stefano Vinti

interverranno

STEFANO VINTI segretario federazione PD del Trasimeno

SIMONA CARDAIOLI segretaria PD Chiusi

MAURIZIO TALANTI Segretario PD unione Comunale Orvieto

SAURO CRISTOFANI Segretario PD Perugia

MATTEO BURICO Presidente Unione dei Comuni del Trasimeno

GIULIO CHERUBINI Responsabile Infrastrutture Giunta Unione dei Comuni del Trasimeno

GIANLUCA SONNINI Sindaco di Chiusi

DAMIANO BERNARDINI Sindaco di Baschi

ELENA ROSIGNOLI Consigliera Regionale Regione Toscana

SIMONA MELONI Consigliera Regionale Regione Umbria

VALTER VERINI Senatore della Repubblica

CAMILLA LAURETI Europarlamentare