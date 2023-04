Castiglione. Comune “Rifiuti. Novità. Metallo in ricicleria e nelle “Ecoisole”. Contenitori per gli esercizi”

Da martedì 2 maggio entrano in funzione nel territorio comunale di Castiglione del Lago i nuovi punti di raccolta monomateriale del metallo. La decisione di TSA e Comune di Castiglione del Lago è giunta a seguito delle ultime disposizioni del CoReVe, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro che opera all’interno del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): il “divorzio” fra metallo e vetro serve a migliorare la qualità del vetro raccolto che è avviato a nuova vita. Quindi con l’istituzione della raccolta monomateriale del vetro viene attivata e potenziata anche la raccolta della frazione metalli.

La nuova organizzazione del servizio non comporta alcun aggravio economico aggiuntivo per il Comune di Castiglione del Lago, in termini di costi di smaltimento dei rifiuti. «Il progetto di rivedere radicalmente la raccolta differenziata è stato avviato nel 2021 – ha spiegato l’assessore all’ambiente Fabio Duca – condiviso dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale. Nel 2022, grazie alla sensibilità di quasi tutti i cittadini, abbiamo raggiunto la notevolissima percentuale del 72,87, registrando un incremento di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2021 e di quasi 14 punti percentuali rispetto al periodo precedente all’introduzione del nuovo sistema di raccolta. A febbraio e marzo 2023 siamo intorno al 74%: stiamo consolidando e migliorando un risultato che ci pone fra i migliori comuni di tutta l’Umbria».

Dal 2 maggio a Castiglione del Lago la nuova raccolta del metallo è articolata in tre direzioni.

Nei “Centri di Raccolta” (le Riciclerie) i cittadini troveranno un cassone scarrabile dedicato al metallo per i barattoli, i contenitori di alluminio e in generale tutto il metallo da riciclare.

Nelle 4 “Ecoisole informatizzate”, collocate a Villastrada, Pozzuolo Umbro, Castiglione del Lago “Via Leopardi” e Castiglione del Lago “Via Piana” (Centro Commerciale “I tulipani”) i contenitori adibiti alla raccolta di carte e cartone verranno sostituiti “bocchette di conferimento” adibite al metallo. Per carta e cartone sono installate ceste in metallo di colore blu nelle quali gli utenti possono conferire questi materiali sfusi: le ceste saranno svuotate con adeguate frequenze di raccolta, al fine di permettere il conferimento costante da parte delle utenze ed evitare l’abbandono incustodito di rifiuti di altra natura.

Una novità è anche la raccolta mediante contenitori carrellati per alcune utenze non domestiche. Nello specifico sono stati consegnati 9 contenitori carrellati per la raccolta dei metalli (barattoli in latta e alluminio), a utenze che si caratterizzano per un’elevata produzione di tali materiali: 2 nel Centro Storico e 7 presso utenze (bar, ristoranti e campeggi) del Lungolago.

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago