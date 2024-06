Trasimeno, Meloni (Pd): “Le Lega al governo regionale ipocrita, lamenta vincoli che poteva cambiare”

(comunicato stampa) “Il consigliere della Lega Eugenio Rondini, costretto dal collega di partito Valerio Mancini, si va a infilare in una polemica di cui conosce talmente bene i dettagli da poter riconoscere l’assoluta ipocrisia che sottende questo attacco contro l’Unione dei Comuni in materia di dragaggi, i cui tempi di approvazione tecnica si sono allungati in ragione delle innumerevoli vincolistiche presenti sul territorio.

Vincoli che, in cinque anni di governo leghista, sono rimasti invariati anche per l’atteggiamento passivo e inefficace degli stessi consiglieri regionali di maggioranza Rondini e Mancini. Il primo è infatti il rappresentante del Trasimeno in Regione, mentre il secondo è il presidente della Commissione Ambiente dello stesso ente. La Regione in cinque anni al Lago non ha cambiato una sola virgola di regolamento in materia ambientale, dragaggi compresi”.

Simona Meloni

Capogruppo del Pd in consiglio regionale