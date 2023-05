Play Off. Chiusi – Forlì 60-73. Si torna in campo mercoledì

Anche e sopratutto per i suoi tifosi, ed ovviamente per tutta la popolazione forlivese colpita dalla terribile alluvione dei giorni scorsi, l’Unieuro ha sbancato l’Estraforum, vincendo gara 2 di questo quarto di finale play off. Lodevole ed ammirevole l’iniziativa della società di casa che ha consentito l’ingresso libero a tutti, organizzando una raccolta fondi destinata alle persone che stanno vivendo un vero dramma sociale. Sul parquet, il quintetto di coach Martino ha condotto dall’inizio alla fine l’incontro. Tutta la frustrazione per il rinvio di due partite casalinghe e la rabbia sportiva per l’inversione di location, dovuta appunto al problema metereologico, si è trasformata in una prestazione di carattere per il team capitanato da Cincarini.

Pochi minuti del primo quarto e gli ospiti scappano subito via. Già al sesto minuto la formazione oggi priva di Sanford è a più dieci (4-14). Medford ha le polveri bagnate, l’esterno americano chiuderà con solo il 33% dal campo e Possamai non riesce ad incidere sotto canestro. Adrian, nominato proprio oggi come miglio straniero del campionato guida Forlì con due triple e porta i bianco rossi fino a più 18. La San Giobbe non ci sta, grazie al solito Utomi e ad buona prova di Bolpin riesce a ridurre il gap fino a -8, chiudendo il primo tempo sul 31-39. Nella ripresa Benvenuti parte forte, segnando sei punti in un amen, Ikangi lotta come può, ma le bombe di Valentini prima e Radonjic poi tengono a distanza di sicurezza l’Umana. Luca Pollone gioca una gagliarda partita da ex, mentre Raucci prova gli ultimi assalti. Non c’è più tempo, i tiri liberi di Penna chiudono il conto sul 60-73, facendo esultare i supporters arrivati a sostenere la squadra.

Si torna in campo mercoledì, sempre a Chiusi. Coach Bassi dovrà suonare la carica, perché la capolista della regular season avrà il primo match point per accedere al turno successivo.

Giacomo Testini

Umana Chiusi: Chiarello NE, Cavalloro NE, Utomi 17, Medford 7, Bolpin 12, Porfilio NE, Martini 2, Bozzetto 1, Raucci 6, Raffaelli 6, Possamai, Ikangi 9. All: Bassi.

Unieuro Forlì: Cinciarini 5, Gazzotti 4, Valentini 12, Adrian 17, Pollone 8, Munari NE, Ndour NE, Radonjic 5, Penna 13, Benvenuti 9. All: Martino.

ARBITRI: Gagliardi, Dionisi, De Biase.