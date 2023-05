Chiusi. Comune “Zero tasse per tre anni per gli under 40 che acquistano casa nel centro storico”

Chiusi. Comune “Zero tasse per tre anni per gli under 40 che...

E’ stato pubblicato, per il secondo anno consecutivo sul sito del Comune della Città di Chiusi, il bando che prevede la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali che vorranno acquistare la loro prima casa all’interno del centro storico o che l’abbiano già fatto nel 2023. Il contributo erogato sarà di 1000 euro all’anno per tre anni e spetterà fino ad un massimo di 5 famiglie all’anno. Il contributo a fondo perduto erogato sarà utile ad esempio ad abbattere i costi dalle tassazioni previste per l’acquisto dell’abitazione. Scadenza delle domande il 31 gennaio 2024

“E’ un contributo – commenta la vicesindaca Valentina Frullini – che come amministrazione abbiamo voluto mettere a disposizione per abbattere alcuni costi immediati che si trova a sostenere chi decide di acquistare una propria abitazione ed un modo per cercare di incentivare il ripopolamento del centro storico. Questo è il secondo anno consecutivo che mettiamo a bando questa risorsa, nel 2022 già due coppie ne hanno fatto richiesta e stanno usufruendo del contributo annuale”.