Città della Pieve. Granfondo Bassa Valdichiana, scatto finale di Furiasse

(comunicato stampa) Nicola Furiasse è il vincitore dell’edizione del decennale alla Granfondo della Bassa Valdichiana. Sui 45 km per 1.400 metri di dislivello della corsa di Città della Pieve (PG), il portacolori del Biking Racing Team ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h02’23” staccando di 21” Giacomo Sbrocca (Mondobici) e di 30” Francesco Acco (Ciclissimo Bike). Distacchi abbastanza ridotti su un percorso dove lo spettacolo non è mancato. Più lontani gli altri, con Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani) a 1’24” e Luca Cacchi (Bad Team) a 1’51”.

In campo femminile allunga la sua collezione di vittorie Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) che in 2h37’49” ha prevalso per 10’32” su Greta Bruguier (Zerozero Team), terza posizione per Cristina Gaudenzi (Bikers Nocera Umbra) a 12’10”. Nel percorso medio di 30 km per 1.000 metri prima piazza per Luca Bertelli (Gs Avis Pratovecchio) che in 1h18’05” ha staccato di 11” Manfredi Zaglio (Team Stefana Bike) e di 54” Riccardo Del Puglia (Scott Pasquini Stella Azzurra). A Chiara Crispini (Mb Spoleto) la gara femminile in 1h51’53” staccando di 2’24” Nadia Bedendi (Gs Poppi Bp Motion) e di 3’02” Maila Castiglione (Triono Racing).

Clamoroso il successo di partecipazione della corsa, con oltre 450 presenze fra i due tracciati. La gara, facente parte di ben 3 circuiti (Umbria Marathon Mtb, UmbriaTuscany e Appennino Superbike) ha festeggiato nel migliore dei modi la sua ricorrenza, merito del team Laris Bike molto apprezzato per la sua professionalità e per i tanti che a vario titolo hanno dato il loro apporto alla riuscita di una Granfondo sempre più amata.