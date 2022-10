Piano Sanitario Regionale. I Verbali degli incontri di partecipazione. Sesta parte.

Con questo allegato, relativo ai verbali degli incontri di partecipazione svolti con sindacati, comuni e soggetti del settore. completiamo la pubblicazione del Piano Sanitario Regionale e dei materiali informativi ad esso allegati. La cronaca, intanto, almeno nella nostra zona, incalza. Destando amare sorprese. Che erano già tutte scritte nel PNNR nazionale ed in quello regionale. Tra l’altro già pubblicate in questo giornale. Ma come in tutto questo mezzo secolo di Regione, in molti hanno preferito preferito fare come gli struzzi e nascondere la testa dentro la sabbia. (ndr)

Verbale di sintesi degli incontri di partecipazione svolti

In riferimento alla DGR n. 1138 del 17/11/2021, con cui è stata preadottata dalla Giunta Regionale la proposta di Piano Sanitario Regionale 2021-2025, ed al fine di dar seguito agli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale previsti dall’art. 13 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, la Direzione regionale Salute e Welfare ha indetto una serie di incontri, che si sono svolti nel periodo 21/12/2021-12/01/2022, per realizzare un confronto con i principali stakeholder volto all’adozione della proposta definitiva di Piano sanitario per l’ulteriore iter di approvazione presso l’Assemblea legislativa.

Di seguito si riporta il calendario degli incontri realizzati (con relative Note di convocazione inviate):