“Pali e multe a Castiglione” Traica alla Giunta “Multa non pagata perché trattenuta dalla garanzia”

(comunicato stampa) anziché stigmatizzare e condannare le decontestualizzate, inopportune e minacciose frasi espresse dall’assessore Duca durante la seduta del Consiglio Comunale del 29/03/23 (ricordiamo “Traica, chi di spada ferisce di spada perisce!”), si sono espressi con un comunicato stampa a firma congiunta in cui si sono prodigati nel difendere il proprio operato e le motivazioni per cui, ad oggi, l’Unione dei Comuni non dovrebbe, come invece ha fatto, multare il Comune di Castiglione del Lago per € 8.345,08 per il protrarsi dell’occupazione dell’albero di Natale senza le dovute autorizzazioni.

Oltre 8.000 euro dei cittadini castiglionesi, ricordiamolo, non delle tasche dell’assessore Duca o del Sindaco Burico.

Non pagati direttamente, come dice il comunicato, semplicemente perché trattenuti dall’Unione dall’importo che era stato richiesto a garanzia dello smontaggio e che quindi non sarà restituito (lungimirante l’Unione, evidentemente conosce l’inaffidabilità dell’amministrazione castiglionese meglio dei suo stessi cittadini!).

Ma non è questo il dato importante del comunicato stampa: nessun cenno di solidarietà, nessuno, alla capogruppo di opposizione né reprimenda all’assessore Duca per le parole espresse, peraltro neanche negate: questo è il dato vero su cui riflettere, questi sono i democratici castiglionesi!

Francesca Traica

Capogruppo FDI Castiglione del Lago