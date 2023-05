La Quadriga Infernale di Sarteano logo della terza edizione di “Festa Etrusca”

La bellissima e celeberrima Idra proveniente dalla Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano, in provincia di Siena, è l’immagine scelta per la terza edizione di “Festa Etrusca”, progetto interregionale dedicato alla cultura, alla tecnologia e all’arte degli Etruschi ideato e promosso da EGA Group, società di ricerca e formazione scolastica attraverso lo sviluppo di app e videogiochi. L’appuntamento, che vede il sostegno scientifico del prestigioso Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, prevede la collaborazione con la Fondazione Dià Cultura (Roma), l’Associazione culturale ChissàDove (Roma) ed il prezioso supporto della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione.

L’evento si svolgerà in estate e offrirà momenti didattici, presentazioni di libri, conferenze, musica, laboratori e visite guidate per far conoscere gli usi e i costumi dell’antico popolo. La festa di quest’anno è incentrata sulle interazioni tra gli Etruschi e i popoli Greci e Italici, fino ad arrivare alla sfida eterna contro Roma. La manifestazione si svolgerà in modalità “living history”, permettendo ai visitatori di provare in prima persona i mestieri, le armi e la vita dell’antico popolo etrusco.

I tanti laboratori didattici saranno completamente gratuiti e permetteranno ai bambini di sperimentare attività che vanno dalla decorazione alla scrittura, dalla realizzazione di piccoli manufatti alla scoperta di reperti archeologici, a partire proprio dalla navigazione in 3d della Tomba della Quadriga Infernale.

“È motivo di grande orgoglio – commenta il sindaco di Sarteano Francesco Landi – essere stati scelti come immagine per questo importante appuntamento sugli Etruschi a Villa Giulia, dedicato principalmente ai bambini e alla didattica. Ringrazio per questo EGA group e, ovviamente, la Regione che ancora una volta ha eletto il nostro serpente a tre teste immagine simbolo degli Etruschi per la Toscana puntando sul fortissimo potere iconico della pittura parietale sarteanese risalente al IV secolo a.C. e rinvenuta vent’anni anni fa dalla nostra direttrice del museo archeologico Alessandra Minetti e dal suo gruppo di scavo”.

Le date della “Festa Etrusca” 2023 saranno presentate ufficialmente sabato 17 giugno al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e vedranno la partecipazione del Comune di Sarteano e della Regione Toscana con il prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca”.