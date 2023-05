La Pievese chiude in bellezza con il Castel del Piano. E ora il Pietralunga ai play off.

Si è conclusa ieri la fase regolare del campionato umbro di Promozione diviso in due gironi. Al “Serenella Baglioni” la Pievese ha concluso in bellezza un ottimo campionato battendo nettamente una delle squadre che alla vigilia erano tra le favorite almeno per i play off, il Castel del Piano di mister Grilli. Fino al 46° del secondo tempo, quando il Pietralunga è riuscito passare in vantaggio contro il Calzolaro sembrava che il terzo posto fosse alla portata dei ragazzi di mister Saravalle. Terzo posto sfuggito soltanto per la differenza reti e la classifica avulsa. Risultato che però non avrebbe cambiato la classifica valida per i Play off. Domenica la sfida sarà con i rossoblu di Pietralunga, mentre i gialloverdi tavernellesi se la vedranno con gli eugubini del Padule.

Poi si vedrà. Intanto nel Girone B a giocarsela sono grandi firme. Oltre alla promossa Terni sono protagoniste del play off, squadre titolate del calibro dello Spoleto e del Bastia ed anche il Clitunno ha un curriculum di tutto rispetto.

Da ricordare che prima della partita è stato premiato dalla società albiceleste uno dei protagonisti storici della Pievese di questo secolo, capitan Canuti.

IL QUADRO COMPLETO DEI PLAY OFF

Girone A

Promosso Eccellenza

Pierantonio

Play Off

Tavernelle-Padule

Pietralunghese-Pievese

Girone B

Promosso Eccellenza

Terni fc

Play Off

Spoleto in finale per distacco

Clitunno-Bastia