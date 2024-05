Elezioni. Montepulciano. Angiolini “ A Roma picconano la sanità pubblica, qui fanno i paladini di Nottola”

(comunicato stampa) “A Roma picconano la Sanità pubblica, mentre a Montepulciano fanno i paladini dell’ospedale di Nottola: non accettiamo lezioni da questa destra.” Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano candidato dal centrosinistra alleprossime elezioni amministrative, chiude con queste parole l’incontro intitolato “Dalla parte della Sanità pubblica”, con la partecipazione di Roberto Speranza, già ministro della Salute, e Simone Bezzini, esponente del Partito Democratico e assessore alla Sanità della Regione Toscana. Il confronto si è tenuto venerdì 24 maggio a Montepulciano Stazione, dove il Centro Civico non è riuscito a contenere l’ampia partecipazione popolare. Roberto Speranza, ricordando la definizione della Salute da parte dell’OMS e raccogliendo le sollecitazioni dei giovani intervenuti, ha fatto riferimento al più ampio concetto di benessere che completa l’idea di salute: “La salute non è solo assenza di malattia, ma è benessere sociale che si ottiene anche con i progetti culturali, le politiche sociali, la tutela dell’ambiente.”

Incoraggiando il candidato sindaco Michele Angiolini, le candidate e i candidati al Consiglio comunale, Speranza ha evidenziato come il Governo Meloni finanzi la Sanità pubblica molto meno dei principali Paesi europei: “Avete fatto bene a organizzare questa iniziativa sulla Sanità pubblica perché avete capito qual è la posta in gioco, ma sono convinto che tra qualche settimana ci ritroveremo per continuare a collaborare seriamente”. Simone Bezzini, citando dati e indicatori del Ministero e di osservatori indipendenti, ha ringraziato i professionisti della Sanità pubblica: “Il governo continua a svuotare la Sanità pubblica e nonostante tutto dobbiamo essere grati al personale sanitario se la sanità toscana è sempre nelle primissime posizioni su tutti i principali indicatori. Anche a Nottola sono aumentati nel 2023 rispetto al 2022 i dati sulle prestazioni: +10% per gli interventi chirurgici, + 10% su attività ambulatoriali, +9% sul laboratorio di analisi”.

“Ci sono difficoltà che non dobbiamo nascondere soprattutto sul reperimento dei medici e per questo come Regione Toscana abbiamo appena pubblicato i bandi per assumere due giovani medici a Nottola. In assenza di sostegno da parte del governo abbiamo attivato questa sperimentazione unica sul panorama nazionale che, se avrà successo, potrà essere replicata ulteriormente anche per altre discipline”, ha proseguito Bezzini che ha evidenziato il ruolo di Michele Angiolini: “Il sindaco di Montepulciano si prende cura dell’ospedale di Nottola, è costantemente in contatto con la Regione e lo fa per risolvere i problemi, non per motivi strumentali, mentre assistiamo ogni giorno alla propaganda di coloro che al Governo del Paese tagliano sulla Salute e poi vorrebbero scaricare le responsabilità sui territori: noi siamo dalla parte della Sanità pubblica e non accettiamo questa ambiguità”