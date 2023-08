Dopo Narni, Terni. Fioriscono gli ospedali in Umbria, meno che da queste parti.

(aun) La Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha incontrato quest’oggi a Palazzo Donini il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e il vicesindaco Riccardo Corridore. Tema affrontato, il nuovo ospedale di Terni su cui il Sindaco, dopo aver letto il comunicato della Regione in merito all’informativa di Giunta di ieri, ha chiesto ulteriori delucidazioni sulle alternative e le fonti di finanziamento identificate dalla Regione.

La Presidente ha fornito tutte le delucidazioni richieste confermando di voler scegliere la via più rapida per la costruzione di un’opera così urgente. In tal senso il Sindaco, concordando con la Presidente, ha indicato come sua via preferenziale, proprio per le tempistiche, il project pubblico/privato. Nel prosieguo dell’incontro si è dunque affrontato il tema dei fondi pubblici su cui la Presidente ha confermato la potenziale disponibilità di 96 milioni di euro (ex articolo 20), che dovrebbero divenire disponibili nei prossimi mesi, e riservandosi di approfondire la possibilità di utilizzare per la parte pubblica anche i canoni delle grandi derivazioni idriche di competenza della Regione e del Comune di Terni.

La Presidente Tesei e il Sindaco Bandecchi hanno inoltre concordato nel richiedere un appuntamento congiunto al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al fine di individuare ulteriori fondi per la realizzazione dell’opera, considerato il recente appuntamento della Presidente avvenuto anche grazie e con la presenza del Presidente della Commissione Salute e Lavoro del Senato Zaffini, nel quale era stato affrontato il tema del finanziamento dell’Ospedale di Terni.

Infine, il Sindaco ha voluto confermare alla Presidente che, proprio allo scopo di portare a termine la realizzazione in tempi rapidi, il miglior sito possibile per il nuovo ospedale è quello dove si trova attualmente il “Santa Maria” di Terni.