Documenti. 18. 03. 2014. 7 sindaci approvano la decisione della Regione di rinunciare all’Ospedale Unico.

Altro documento storico circa la questione ospedali nel Trasimeno e nel Pievese e più in generale circa la storia politica ed istituzionale di un territorio che ha provato, dal secolo scorso, senza successo, a fare sistema.

Siamo al verbale di una conferenza dei sindaci del marzo del 2014, a nove anni di distanza da quel 2005 che aveva visto l’approvazione dell’accordo di programma per fare l’ospedale unico.

Ci sono le firme degli allora sette sindaci di Castiglione, Magione, Tuoro, Passignano, Piegaro, Panicale e Paciano. Manca quella dell’allora sindaco di Città della Pieve, Riccardo Manganello, che farà mettere a verbale ( lo si legge scritto a mano) il suo dissenso e la deposizione di un proprio documento.

Da notare che il verbale fa riferimento ad un documento della ASL di due mesi prima, chiamato, forse ironicamente, “Proposta di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nel distretto del Trasimeno. Cioè la Regione nel frattempo ( perchè da qualche anno le Asl eseguivano soltanto quanto deciso in Regione ) aveva deciso di non finanziare più l’ospedale del Trasimeno, ma di finanziare quello di Pantalla. Presidente della regione era la tuderte Catiuscia Marini, assessore Tomassoni, Direttore Asl Legato.

Di quel periodo, cioè dal 2005 al 2014, tutto da dimenticare per come si sono svolti i fatti. Tutto da dimenticare per la politica locale e regionale, si continua a dire che tutto accadde perchè vennero a mancare i fondi, ma nello stesso tempo si trovano fondi per finanziarne un’altro appunto a Todi (Pantalla) e si continua a tacere che con Truffarelli direttore fu pubblcato un project financing per la costruzione cui rispose una cordata di aziende locali e nazionali. Fu l’allora assessore Riommi che lo respinse, garantendo finanziamenti pubblici. Di lì a poco seguì la sostituzione di Truffarelli. Questo per la storia passata. Anche se si tratta solo di otto anni fa, non un’eternità. E per il presente? per il presente meglio lasciar perdere. Chiederemo soltanto a quei consiglieri regionali che hanno approvato all’unanimità dei presenti la mozione per la realizzazione dell’Ospedale unico del Trasimeno, poco più di un anno fa, “se sono o ci fanno”.

( Gianni Fanfano)