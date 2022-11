Confcommercio Trasimeno. Eletto il nuovo direttivo

Assemblea elettiva storica per Confcommercio Trasimeno: per la prima volta sono andati al voto gli imprenditori associati di tutti gli 8 Comuni del Lago per esprimere una rappresentanza unitaria dell’intero territorio, in grado di dialogare in modo più efficace con l’Unione dei Comuni e gli altri stakeholders.

A testimoniare l’importanza dell’incontro, che si è svolto nella Sala del Teatro di Palazzo Corgna a Castiglione del Lago, la presenza del sindaco di Castiglione e presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Matteo Burico, che ha espresso l’intenzione di un coinvolgimento sempre più forte dell’associazione nelle politiche per il Lago, del presidente e del direttore di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni e Vasco Gargaglia.

E’ stato proprio il presidente Giorgio Mencaroni, nel suo messaggio di saluto, a parlare di passaggio epocale per Confcommercio Trasimeno che ha ora un “perimetro” nuovo, includendo tutte le imprese degli 8 Comuni che si affacciano sul Lago: Castiglione del lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro.

“Un passaggio non facile, ma necessario – ha detto Mencaroni – se si vuole dare a tutto il territorio del Trasimeno il peso che merita nelle politiche regionali.

La pandemia – ha aggiunto – ha costretto tutti anche ad una rilettura della stessa economia regionale, facendo finalmente emergere il peso strategico del turismo e del commercio come settori trainanti in Umbria e soprattutto nell’area del Lago. Un’area che si può presentare sullo scenario regionale, e non solo, in modo forte e unitario, sia dal punto politico, con l’Unione dei Comuni, sia dal punto della rappresentanza delle imprese con Confcommercio allargata agli 8 Comuni”.

A guidare i lavori dell’Assemblea dell’associazione più rappresentativa per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, è stato il presidente uscente Guido Materazzi, al quale è andato il sentito ringraziamento per l’attività svolta e che è stato nominato presidente onorario di Confcommercio Trasimeno.

“E’ nata oggi la nuova Confcommercio Trasimeno, che raggruppa in un unico Consiglio direttivo tutti gli 8 Comuni del Trasimeno – ha detto il presidente Materazzi – facciamola crescere sana e forte!”

Ed ecco il nuovo Consiglio direttivo di Confcommercio Trasimeno, che risulta ora composto da: Massimiliano Baccari, Marianna Bianchini, Andrea Di Nardo, Tamara Fratoni, Simona Migliorati, Leonardo Nardini, Michelangelo Pesciarelli, Riccardo Poggiani, Mirko Salvi.

Prossimo appuntamento, l’elezione del nuovo presidente di Confcommercio Trasimeno, nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo.