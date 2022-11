Città della Pieve. Comune. Presentazione del libro “Il sangue delle donne” di Alvaro Fiorucci

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 21 novembre ’22 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve promuove un momento di riflessione e sensibilizzazione dedicato al contrasto alla violenza di genere attraverso il libro di Alvaro Fiorucci “Il sangue delle donne. Cronache di femminicidi in Umbria”.

L’incontro si terrò in Biblioteca Comunale Francesco Melosio, il 25 novembre 2022 alle ore 17.30.

Intervengono: l’autore, Alvaro Fiorucci; Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve; Michela Nocentini, Vicesindaco e Assessore al Sociale e Luca Marchegiani, Assessore alla Cultura.

“I femminicidi non accennano a diminuire – ricorda l’Amministrazione comunale – e si allunga ogni mese la lista con i nomi delle vittime, di tutte le età: donne uccise da mariti, compagni, ex compagni o familiari, che puniscono la libertà femminile. Quando ancora non siamo giunti alla fine del 2022, il numero di femminicidi censiti in Italia, ovvero di omicidi di donne, ha già toccato quota 48”.

A livello locale è operativo il CAV, Centro Anti Violenza Maria Teresa Bricca di Città della Pieve, che può essere contattato allo 0578 321669 oppure al 345 7107440, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21.00. cavbricca@gmail.com.