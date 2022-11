      Castiglion Fiorentino. Premio S. Michele d’oro a Cesara Buonamici

IL 19 novembre a Castiglion Fiorentino presso la suggestiva chiesa di S. Angelo Al Cassero, premio S. Michele D’oro alla giornalista Cerara Buonamici di canale cinque. La nota giornalista col garbo, la pacatezza e la lucidità che la contraddistingue ha rammentato le tappe della sua carriera, da quando esordì nelle nascenti reti private, nella fattispecie presso Tele Libera Firenze fino all’attuale vice- direzione di canale cinque. Nel amarcord la popolare giornalista si è soffermata su alcune tappe cruciali della sua carriera corrispondenti ad altrettanti momenti importanti per la storia recente della nostra nazione. Tra questi ricordi il permesso della diretta alle reti private concesso in concomitanza allo scoppio della guerra del golfo. Ha inoltre rammentato come suo maestro e ispiratore Arrigo Levi. Il premio S. Michele D’Oro sospeso a causa della pandemia, era stato assegnato nelle passate edizioni tra gli altri a: Giovanni Malagò, presidente del coni, all’imprenditore Brunello Cucinelli, a Pieraccioni e al cantante Pupo. In questa edizione, la prima dopo la pandemia, è stata premiata la giornalista Buonamici per la professionalità espressa in tanti anni di carriera ma, attraverso il riconoscimento alla popolare conduttrice dei TG5, la giuria intendeva omaggiare il genere femminile in generale quale componente imprescindibile alla vita della nazione.

Nunzio Dell’Annunziata