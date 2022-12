Città della Pieve. C’è attesa per temi e protagonisti, del Presepe Monumentale del Castello.

Stanno circolando nella rete alcune fotografie dei lavori che i contradaioli del Terziere Castello, stanno facendo nella preparazione del Presepe che come tradizione verrà aperto la mattina di Natale. Le decine di persone impegnate, però stanno mantenendo un certo segreto sui contenuti del Presepe 2022-2023, che sarà la 56° edizione dalla sua fondazione a meta degli anni sessanta del novecento.

Nel corso dei decenni il Presepe Monumentale ha avuto infatti sempre una precisa caratteristica, cioè quella che fermo restando l’omaggio alla tradizione religiosa cattolica, inserisce all’interno delle sue sale e dei suoi corridoi, temi e messaggi legati alla contemporaneità. A livello mondiale ma anche a livello più locale.

Per adesso sappiamo due cose. Un tema sarà la “Speranza”, in un momento di forte preoccupazione in un mondo caotico e disordinato. Questa speranza avrà come protagonista la “Donna”, la creatura forte del creato e della storia e su cui punta la fiducia di tutti per un mondo migliore. Altro tema sarà Pietro Vannnucci, detto impropriamente il “Perugino”, il grande artista e maestro della pittura rinascimentale, che a Città della Pieve, nacque e visse la fase finale della sua grande carriera. Pietro Vannucci, di cui nel prossimo anno si celebrerà l’anniversario del mezzo millennio della sua morte.

Ma altro non si sa. Cosa ci sarà nelle stanze, cosa conterrà l’Oliara, come saranno arredati i Corridoi, cosa ci riserverà la stanza sempre chiusa e che si apre una volta all’anno per la Natività. Una natività sempre cuore del messaggio. E le altre stanze? E l’ingresso cosa ci dirà della storia del Terziere e della storia Pievese. E la Pieve in mattoni, sarà sempre visitabile? E la stanza delle Botti, che sorpresa ci riserverà? Ed il tradizionale appuntamento con la scuola e con i bambini quest’anno come verrà realizzato? E le innovazioni tecnologiche annunciate quali saranno?

Tutto tace. Ma per i nostri buoni rapporti, ci hanno promesso qualcosa prima che si apra il sipario.

Dante Rugai